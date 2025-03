Francesca Marino: "Promozioni super. Grecia: nuove offerte"

Impegno e passione sono le parole d’ordine di Grimaldi Lines, che ha presentato il suo network di collegamenti marittimi nel Mediterraneo, l’ampia offerta di servizi a bordo delle navi e tutte le novità del 2025, che si preannuncia un anno entusiasmante.

"Alle nostre spalle c’è una stagione estiva, quella del 2024, che ci ha visti protagonisti e ci ha consentito di consolidare i volumi importanti raggiunti nell’estate 2023 – ha dichiarato Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines –. Davanti a noi, per l’anno appena iniziato, c’è un mercato che mostra sempre più di prediligere il viaggio via mare, principalmente per ragioni di comodità".

Il nuovo anno si apre all’insegna di due imperdibili promozioni speciali, pensate non solo per chi viaggia nel pieno dell’estate, ma anche per chi predilige le stagioni meno affollate. Advanced Booking prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) su partenze selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (su quest’ultima destinazione è escluso il supplemento cabina). Si applica a prenotazioni effettuate entro il 31 marzo. Viaggia Smart è invece una duplice promozione, dedicata a chi prenota e parte su linee selezionate entro il 31 maggio 2025: riduzione del 25% (diritti fissi, costi EU ETS, servizi di bordo esclusi) per viaggi dal lunedì al giovedì; sconto del 20% (diritti fissi, costi EU ETS, servizi di bordo esclusi) sul ritorno in tratta diurna.

Tra gli sviluppi più importanti in ottica commerciale, spicca la novità che riguarda la destinazione Grecia. A partire dal 2025, le vendite dei collegamenti marittimi Ancona-Igoumenitsa e Ancona-Corfù (servizio stagionale) e viceversa convogliano sull’headquarter di Napoli, dove vengono gestite con il sistema di prenotazione già utilizzato per tutte le altre destinazioni.