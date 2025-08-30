"Formula 1 e iniziative di sicurezza per tutti"

È comiciata la settimana più lunga dell’anno per l’Autodromo Nazionale di Monza che il prossimo 7 settembre si prepara a ospitare la 96° edizione del Gran Premio d’Italia. Se l’arrivo del Circus è sicuramente l’evento clou della stagione a Monza i motori rombano tutto l’anno, spesso per insegnare la guida sicura agli automobilisti come conferma il presidente dell’Autodromo, Giuseppe Redaelli.

Tra pochi giorni ospiterete il Gran Premio d’Italia di Formula 1, che aspettative avete?

"La Formula 1 sta vivendo un momento di crescente interesse a livello mondiale grazie al grande lavoro che è stato compiuto in questi anni da Stefano Domenicali e dallo staff di Formula 1 che hanno presentato ai fans i GP come un evento al quale, al di là delle prestazioni sportive, è bello partecipare con tutta la famiglia. Da questa crescita d’entusiasmo siamo tutti contagiati e stimolati ad alzare sempre più l’asticella della qualità della nostra offerta. L’obiettivo è quello di fornire un servizio sempre migliore che faccia star bene chi viene a Monza, al di là del biglietto che ha in tasca".

Come ci si prepara a un evento del genere?

"Il lavoro parte subito dopo la conclusione del GP e ovviamente subisce una accelerazione nei mesi estivi: la macchina organizzativa prende il via dal giugno dell’anno precedente quando vengono definite le strategie di vendita dei biglietti da attuare a partire da settembre. Nei mesi seguenti, dopo il debriefing sugli esiti del Gran Premio a metà settembre, si affrontano le tematiche più strettamente operative e si tracciano gli obiettivi di miglioramento: dall’ospitalità alla sicurezza, dalla viabilità alla logistica. A volte visitiamo altri circuiti europei, cosa utile per confrontarsi e trarre ispirazione. Sul fronte tecnico, i lavori spaziano dal montaggio delle tribune all’allestimento della Fanzone, fino all’installazione dei servizi igienici. Tra gli interventi rientra anche la manutenzione della zona boschiva del circuito in collaborazione con Regione Lombardia, Parco della Valle del Lambro e Consorzio della Villa Reale. Si tratta di un insieme di attività complesse, che richiedono settimane e in alcuni casi mesi di lavoro e il coinvolgimento di numerosi fornitori specializzati".

Dal prossimo anno sarete l’unico appuntamento del circus in Italia, è un’occasione in più per voi o una in meno per l’Italia che perde Imola?

"Credo opportuno sottolineare che, in questi anni in cui c’è stata la concomitante presenza nel calendario del Mondiale F1 di Imola e Monza, forte è stata la sinergia tra i due autodromi e i risultati sono stati eccellenti: quest’anno sia Imola sia Monza hanno dichiarato il sold out. Monza è la casa del GP d’Italia: su 75 edizioni da quando il Mondiale è stato istituito nel 1950, questo Autodromo ne ha ospitate 74, dunque tutte tranne quella del 1980. E più in generale delle 95 edizioni del GP d’Italia sin qui disputate, ben 90 sono state corse su questo che è il terzo circuito più antico al mondo, il secondo in attività dopo Indianapolis. Due eventi per anno hanno rappresentato momenti di orgoglio e di soddisfazione per il promoter (Automobile Club d’Italia) ma anche per il Governo Italiano e le realtà territoriali che hanno registrato notevoli ricadute positive sull’indotto. Purtroppo i GP nel mondo hanno un limite numerico e a fronte di richieste in continuo aumento anche le locations più iconiche rischiano il taglio. Per questo dobbiamo tutti offrire crescente attrattività non solo per i fans ma anche per i teams e i loro sponsor".

A Monza si può girare tutto l’anno?

"La pista è praticamente aperta tutto l’anno per iniziative sportive e commerciali. Oltre al calendario gare, abbiamo una serie di giornate di test. E in questa ottica la pista è aperta anche ai privati, agli automobilisti di tutti i giorni. Ci sono giornate dedicate, che noi chiamiamo Track Days, che consentono a chiunque di provare in pista senza necessità di particolari requisiti nè per chi guida né per l’auto a disposizione. Sono test in condizioni di sicurezza. In ciascuna giornata organizziamo 4 o 5 sessioni di guida della durata di 50 minuti. Ma al di là del piacere della guida in senso stretto, c’è stata negli ultimi tempi una forte attenzione per l’Autodromo Nazionale Monza come scenario per shooting: sono in tanti a contattarci per venire a realizzare sessioni fotografiche o a girare video".

Conseguenza del film F1 con Brad Pitt?

"La scena tra l’altro in cui fa jogging sull’anello di Alta Velocità è davvero suggestiva e iconica".

Guidare in pista è soltanto per i piloti?

"La pista spinge a guidare in sicurezza e a prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità. In pista si svolgono corsi di guida veloce e sportiva. Sono corsi realizzati da nostri clienti che offrono l’opportunità a singoli appassionati o ad aziende in occasione di loro eventi di provare l’emozione di guida veloce in circuito. Ci sono poi altri corsi di guida sicura ‘stradale’ nel paddock o sull’anello di Alta Velocità che insegnano ad affrontare situazioni di guida in condizioni di emergenza".

Perché anche chi sa guidare dovrebbe fare un corso in pista?

"A ciascun guidatore è consigliabile uno o più corsi di guida sicura in centri specializzati opportunamente attrezzati. Ci sono Nazioni in cui sussiste l’obbligo di questi corsi per particolari categorie di guidatori e le statistiche hanno chiaramente indicato come dopo la partecipazione al corso le probabilità di incidente sono calate. ACI Vallelunga gestisce due strutture per questo tipo di corsi: una a Lainate, in provincia di Milano, e una all’Autodromo Piero Taruffi, a Vallelunga. Un corso di guida sicura insegna ad affrontare emergenze, adattarsi alle condizioni mutevoli del traffico e a quelle meteorologiche, ad apprendere tecniche pratiche (frenata d’emergenza, controllo delle sbandate, reazioni su fondo scivoloso), ma anche come sviluppare un’adeguata percezione del pericolo e saper anticipare situazioni critiche".