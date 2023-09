Ford Ranger nuova era. Con l’ibrido plug-in accesso più facile nei centri cittadini

Ford Ranger PHEV, la Casa dell’Ovale Blu ha presentato la versione ibrida plug-in del pick-up più venduto in Europa. Arriverà sul mercato nel 2025.

Grazie alla elettrificazione dispone di più coppia di qualsiasi altro Ranger, combinando un motore a benzina Ford EcoBoost da 2,3 litri con un motore elettrico e un sistema di batterie ricaricabili e consentendo la guida in modalità puramente elettrica per oltre 45 chilometri. La capacità di guida 100% elettrica apre nuove possibilità per i proprietari di aziende in un numero crescente di città che prevedono delle ’zone a basse emissioni’. La nuova versione mantiene le straordinarie capacità del Ranger: il valore massimo del rimorchio frenato, per esempio, è di 3.500 kg, lo stesso del resto della gamma.

Ranger Plug-in Hybrid sarà inoltre dotato di Pro Power Onboard, che consente ai clienti di alimentare gli strumenti e le apparecchiature elettriche ad alto assorbimento, in un cantiere o quando si è all’aperto, collegandoli alle prese di corrente presenti sia nel pianale di carico che nell’abitacolo. Quindi niente generatori e più spazio di carico. Ranger PHEV è dotato della collaudata trazione integrale, di modalità di guida selezionabili e di funzioni avanzate di sicurezza e assistenza alla guida.

Hans Schep, general manager di Ford Pro Europa, ha dichiarato: "E’ la soluzione migliore per tutto, per il lavoro, il tempo ibero e la famiglia".

Francesco Forni