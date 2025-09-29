Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN Mobilità
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Finanziamento sì o no?. La comodità si paga

Nuova, usata, ibrida, elettrica, benzina o diesel quando si acquista una nuova auto è sempre bene mettersi a fare i conti, soprattutto se la si acquista con un finanziamento. Anche se il mercato tende a privilegiare questa formula, che viene incontro e fidelizza il cliente, non sempre è tutto oro quello che luccica. Al netto degli sconti ottenuti, di solito a fronte dell’acquisto di un’auto nuova, accendere un prestito di 44 mesi significa spendere dal 13 al 26% in più rispetto al pagamento in contanti.

