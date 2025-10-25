Finalmente i due binari

Muoversi in treno nella provincia di Pistoia, da un mese a questa parte, è diventato sicuramente più semplice e più capillare. Dopo tanta attesa, infatti, è stato inaugurato il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini Terme realizzato dal Gruppo FS: un lavoro mastodontico, nonostante si tratti di "appena" dodici chilometri di tracciato che è passato da un singolo binario a due. Un’opera che ha visto un investimento complessivo di ben 337 milioni di euro e, di questi, 35 sono stati finanziati dalla Regione Toscana. I lavori sulla linea che sono stati funzionali anche per migliorare la viabilità nei dintorni del tracciato ferroviario. E i vantaggi per i pendolari che, tutti i giorni, si muovono verso Firenze per lavoro quali sono? Innanzitutto Rfi sta provvedendo, gradualmente, a migliorare le qualità standard dei convogli con l’ingresso in servizio di nuovi, ed efficienti, mezzi. Poi, oltre il 30% dei collegamenti con il capoluogo toscano prima limitati a Pistoia, prolungheranno il servizio o lo inizieranno nella stazione di Montecatini Terme.

I treni saranno 13 nei giorni feriali, 12 il sabato e sette nei festivi, pronti a crescere ancora da dicembre in poi quando sarà modificato l’orario. A questi si aggiungerà una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio. Questi ultimi si fermeranno soltanto a Lucca, Pistoia, Prato e Firenze Rifredi garantendo tempi di viaggio di poco più di un’ora fra il capoluogo toscano e Lucca. Il tutto auspicando la prosecuzione del raddoppio da Montecatini a Lucca per completare il quadro.