Filo diretto tutto l’anno da Milano a Francoforte con Condor Airlines

Condor Airlines, la principale compagnia aerea leisure della Germania continuerà il suo servizio verso l’Italia in inverno e aggiungerà Milano (MXP) al suo operativo invernale 2025/26. Dopo il successo del lancio delle nuove destinazioni europee tra cui Roma (FCO), Palermo (PMO) e Milano (MXP) per l’estate, il feedback positivo ottenuto durante la stagione estiva ha spinto la compagnia aerea a confermare il servizio tutto l’anno tra Milano (MXP) e Francoforte.

Dalla fine di ottobre, Condor continuerà ad operare voli da e per Milano fino a due volte al giorno, offrendo così ai clienti da Milano collegamenti senza soluzione di continuità con Francoforte e oltre. Con il proseguimento dei servizi, Condor offre più opzioni di viaggio ai passeggeri leisure e business da Milano via Francoforte alle varie destinazioni a lungo raggio di Condor.

"Avere una connettività tutto l’anno via Francoforte offre ai nostri clienti una vasta gamma di scelta per viaggiare sia verso le destinazioni occidentali in Nord America, Canada e Caraibi che verso quelle orientali, come la Thailandia, l’Africa e l’Oceano Indiano - spiega Lorna Dalziel, General Manager Italy di Condor - Ci consente inoltre di aumentare la fedeltà dei nostri clienti aziendali, offrendo loro la flessibilità e l’affidabilità di una connettività tutto l’anno verso importanti destinazioni commerciali via Francoforte".

A maggio Condor ha iniziato a servire quotidianamente Roma (FCO), Palermo (PMO) e Milano (MXP), collegando le metropoli italiane a Francoforte offrendo nuovi collegamenti e opportunità per il mercato outbound italiano. Dall’aeroporto più grande della Germania, gli ospiti possono raggiungere grazie alla rete di rotte Condor New York, Los Angeles, le isole dei Caraibi e l’Oceano Indiano.