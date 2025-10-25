Sabato 25 Ottobre 2025

Ferrari Elettrica. Modello berlinetta e sound motore

Di Francesco Forni Nel cuore di Maranello prende forma una trasformazione profonda. La Ferrari Elettrica, prima auto del Cavallino alimentata solo...

Di Francesco Forni

Nel cuore di Maranello prende forma una trasformazione profonda. La Ferrari Elettrica, prima auto del Cavallino alimentata solo a batteria, verrà svelata entro la primavera 2026. Il progetto, anticipato all’interno dell’e-building, segna l’avvio di una fase decisiva per il Costruttore. "Ferrari fa quello che dice" ha detto l’amministratore delegato Benedetto Vigna, introducendo la visione di un modello che unisce design, tecnologia e industrializzazione in un’unica filosofia evolutiva.La nuova sportiva riprende lo schema delle berlinette a motore centrale-posteriore, con il pilota posizionato vicino all’asse anteriore per esaltare la connessione dinamica. Le shock tower anteriori assorbono l’energia d’urto, mentre i motori e l’inverter contribuiscono alla dissipazione delle sollecitazioni.

La batteria integrata nel pianale abbassa il baricentro di 80 mm e aumenta la rigidità strutturale. Il sottotelaio posteriore smorzato filtra vibrazioni e rumori, mantenendo la tipica precisione di guida Ferrari. L’uso di fusioni cave in alluminio riduce il peso e migliora la risposta del telaio. Ogni asse ospita due motori elettrici per una potenza complessiva di 1.128 cavalli. L’assale anteriore da 210 kW può disconnettersi a ogni velocità, migliorando efficienza e trazione. Il posteriore, da 620 kW, sviluppa 8.000 Nm alle ruote.

I motori sincroni a magneti permanenti derivano dal mondo racing e raggiungono 30.000 giri/min all’anteriore e 25.500 giri/min al posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,5 secondi. La batteria da 122 kWh offre 530 km di autonomia. Il pacco, parte integrante della scocca, contribuisce alla rigidità e alla sicurezza. Il peso è di circa 620 kg. Gli inverter in carburo di silicio, capaci di gestire fino a 42 kHz, convertono l’energia con efficienza elevata. Le sospensioni attive a 48 V riducono rollio e beccheggio, garantendo comfort e prontezza. Ogni ruota gestisce in modo indipendente le forze verticali e laterali, offrendo una dinamica predittiva e fedele ai principi Ferrari.

Il sistema Torque Shift Engagement consente cinque livelli di coppia selezionabili dal volante, rendendo l’accelerazione progressiva e coerente con la modalità scelta. La trazione integrale sterzante assicura agilità e precisione su ogni percorso. Il Manettino regola le modalità dinamiche, mentre l’eManettino definisce la strategia energetica, passando da Range a Tour fino a Performance.

Il carattere della Ferrari Elettrica emerge anche dal suono autentico generato dai componenti meccanici. Un accelerometro sull’assale posteriore cattura le vibrazioni del powertrain e le amplifica, restituendo un timbro coerente con la risposta del motore. La GT a zero emissioni segna l’inizio di una parte del futuro. Per il 2030 la Casa di Maranello prevede di produrre il 40% dei modelli con motore a combustione, il 40% con powertrain ibridi e il 20% elettrici.

