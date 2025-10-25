Ferrari Elettrica. Modello berlinetta e sound motore

Di Francesco Forni

Nel cuore di Maranello prende forma una trasformazione profonda. La Ferrari Elettrica, prima auto del Cavallino alimentata solo a batteria, verrà svelata entro la primavera 2026. Il progetto, anticipato all’interno dell’e-building, segna l’avvio di una fase decisiva per il Costruttore. "Ferrari fa quello che dice" ha detto l’amministratore delegato Benedetto Vigna, introducendo la visione di un modello che unisce design, tecnologia e industrializzazione in un’unica filosofia evolutiva.La nuova sportiva riprende lo schema delle berlinette a motore centrale-posteriore, con il pilota posizionato vicino all’asse anteriore per esaltare la connessione dinamica. Le shock tower anteriori assorbono l’energia d’urto, mentre i motori e l’inverter contribuiscono alla dissipazione delle sollecitazioni.

La batteria integrata nel pianale abbassa il baricentro di 80 mm e aumenta la rigidità strutturale. Il sottotelaio posteriore smorzato filtra vibrazioni e rumori, mantenendo la tipica precisione di guida Ferrari. L’uso di fusioni cave in alluminio riduce il peso e migliora la risposta del telaio. Ogni asse ospita due motori elettrici per una potenza complessiva di 1.128 cavalli. L’assale anteriore da 210 kW può disconnettersi a ogni velocità, migliorando efficienza e trazione. Il posteriore, da 620 kW, sviluppa 8.000 Nm alle ruote.

I motori sincroni a magneti permanenti derivano dal mondo racing e raggiungono 30.000 giri/min all’anteriore e 25.500 giri/min al posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,5 secondi. La batteria da 122 kWh offre 530 km di autonomia. Il pacco, parte integrante della scocca, contribuisce alla rigidità e alla sicurezza. Il peso è di circa 620 kg. Gli inverter in carburo di silicio, capaci di gestire fino a 42 kHz, convertono l’energia con efficienza elevata. Le sospensioni attive a 48 V riducono rollio e beccheggio, garantendo comfort e prontezza. Ogni ruota gestisce in modo indipendente le forze verticali e laterali, offrendo una dinamica predittiva e fedele ai principi Ferrari.

Il sistema Torque Shift Engagement consente cinque livelli di coppia selezionabili dal volante, rendendo l’accelerazione progressiva e coerente con la modalità scelta. La trazione integrale sterzante assicura agilità e precisione su ogni percorso. Il Manettino regola le modalità dinamiche, mentre l’eManettino definisce la strategia energetica, passando da Range a Tour fino a Performance.

Il carattere della Ferrari Elettrica emerge anche dal suono autentico generato dai componenti meccanici. Un accelerometro sull’assale posteriore cattura le vibrazioni del powertrain e le amplifica, restituendo un timbro coerente con la risposta del motore. La GT a zero emissioni segna l’inizio di una parte del futuro. Per il 2030 la Casa di Maranello prevede di produrre il 40% dei modelli con motore a combustione, il 40% con powertrain ibridi e il 20% elettrici.