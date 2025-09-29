Ferrari al top con 849 Testarossa. Design anni Settanta e 1050 cv

di Francesco Forni

La nuova perla, Ferrari 849 Testarossa si pone al vertice della gamma del Costruttore di Maranello. Proposta nelle versioni coupé e Spider, raccoglie l’eredità della SF90 Stradale e della SF90 Spider con contenuti innovativi. Il nome riprende due icone: la 500 TR del 1956 e la Testarossa del 1984. La denominazione 849 indica il numero di cilindri del motore V8 e le prime due cifre della cilindrata unitaria.

Sotto ogni aspetto rappresenta la perfetta sintesi di tecnologia, funzionalità e stile: nulla è stato lasciato al caso per ottenere il massimo. Il propulsore centrale-posteriore F154FC, un V8 biturbo di 3990 cm³, eroga 830 cavalli. Componenti interni e turbocompressori sono stati ridisegnati, con cuscinetti a basso attrito e scudi termici evoluti. Teste cilindri e basamento adottano leghe di titanio. Per la prima volta Ferrari utilizza alluminio riciclato per ridurre le emissioni.

La parte elettrica aggiunge tre unità da 220 cavalli. Due anteriori forniscono trazione integrale con torque vectoring, mentre la terza, MGU-K, è collegata al motore termico. La batteria da 7,45 kWh garantisce 25 km in modalità eDrive. La potenza complessiva raggiunge 1050 cavalli. Il peso si mantiene a 1570 kg per la coupé e 1660 kg per la Spider. Il rapporto peso/potenza, pari a 1,5 kg per cavallo, rappresenta il migliore della gamma. Lo scarico in Inconel, più ampio del 20%, amplifica il timbro sonoro. La trasmissione utilizza un cambio F1 a doppia frizione con otto rapporti. L’elettronica impiega il sistema FIVE, un gemello digitale che monitora assetto e parametri dinamici. L’ABS Evo sfrutta tali dati per ottimizzare la frenata. La velocità massima supera 330 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 2,25 secondi, mentre 0-200 km/h viene coperto in 6,35 secondi per la coupé e 6,5 per la Spider.

Il design si ispira agli anni Settanta, con superfici scolpite e proporzioni filanti. Le portiere integrano una presa d’aria brevettata che convoglia il flusso verso l’intercooler. I ’codoni’ posteriori richiamano la 512 S, mentre l’altezza misura 1,225 metri per la coupé e 1,186 metri per la Spider. Il tetto rigido retrattile si apre in 14 secondi fino a 45 km/h. Il frontale riprende stilemi degli anni Ottanta, con fari uniti da una fascia orizzontale. Il retro è caratterizzato da ala attiva, scarichi centrali e diffusore a tutta larghezza. L’aerodinamica genera 415 kg di carico a 250 km/h, con un incremento di 25 kg rispetto alla SF90.

L’abitacolo unisce ispirazione da monoposto ed ergonomia. La plancia avvolgente include un volante con comandi fisici e pulsante di avviamento. Il nuovo HMI semplifica l’interazione. I sedili sono disponibili in configurazione comfort o racing in fibra di carbonio. Ampie le personalizzazioni cromatiche, tra cui Rosso Fiammante e Giallo Ambra.

La Ferrari 849 Testarossa sarà disponibile dal secondo trimestre 2026 al prezzo di 460.000 euro. La Spider arriverà nel terzo trimestre a 500.000 euro.

La Ferrari Assetto Fiorano rappresenta l’allestimento più orientato alla pista per la gamma 849 Testarossa. Il pacchetto opzionale introduce aggiornamenti tecnici che riducono il peso e aumentano la precisione dinamica. Il gruppo moto-propulsore è identico, ma il peso scende di 30 kg rispetto al modello standard . La velocità massima supera 330 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h avviene in 2,2 secondi. Il tempo sul giro a Fiorano è di 1’17”500 con la coupé e 1’18”100 con la Spider. Il pacchetto Assetto Fiorano ha un prezzo di 52.500 euro da aggiungere al listino della 849 Testarossa coupé o della Spider.