Famiglie in crociera. Emozioni targate Msc

Un parco giochi sul mare, dove genitori e figli vivono esperienze indimenticabili tra sfide, musica e sorprese hi-tech. È questa la proposta di MSC Crociere per l’estate 2025, che rilancia con un programma rinnovato all’insegna del divertimento multigenerazionale. Dalla LEGO® Family Parade al torneo di Formula 1® su PS5, l’intrattenimento sale di livello, trasformando ogni traversata in un vero e proprio festival galleggiante.

Tra le novità più curiose c’è il LEGO® Game Show, dove i partecipanti – grandi e piccoli – si cimentano in sfide a tempo fatte di mattoncini e fantasia, culminando in una coloratissima parata animata dalle mascotte ufficiali LEGO®. Spazio anche alla musica con la Doremix Family Disco, party intergenerazionale guidato dalla mascotte Doremi, tra dj-set originali e gare di ballo per tutte le età. La colonna sonora, firmata MSC, è anche disponibile in streaming, per portare l’atmosfera della nave anche a casa.

Per chi ama i game show, arrivano Boxes e MSC Boom: il primo è un gioco di gruppo pieno di sorprese, dove ogni scatola contiene prove da affrontare insieme, tra logica, memoria e intuito. Il secondo è un’esperienza dinamica tra quiz digitali e prove di abilità in tempo reale, con un alto tasso di coinvolgimento grazie a effetti sonori e animazioni da show televisivo. Ma il vero sogno è sfidare i limiti personali e finire nel famoso Guinness World Records®: ogni settimana, MSC offre ai suoi ospiti l’occasione di conquistare un posto tra i primati, con prove ufficiali certificate. Un salto in lungo, un numero da record o una sfida di squadra possono diventare storie da raccontare per sempre.

E gli adolescenti? Per loro è stato completamente ridisegnato il Teens Club, con attività sempre più mirate e ambienti pensati per stimolare autonomia e socializzazione. Dalle Silent Disco con cuffie wireless a eventi esclusivi come il Golden Party, fino ai tornei sportivi e quiz interattivi, ogni dettaglio è pensato per garantire libertà, sicurezza e tanto divertimento. Gli appassionati di motori, poi, potranno sfidarsi in gare virtuali al PS5 F1® Sim Racing Tournament, su simulatori di guida professionali ad alta fedeltà che offrono un’esperienza realistica e immersiva come in pista.

Mentre i più giovani si scatenano, i genitori possono concedersi un momento tutto per loro tra un cocktail e una playlist ricercata durante il Golden Party, oppure mettersi in gioco con i 75 quiz “Quiz O’Clock” programmati ogni giorno, tra cultura pop, curiosità e sfide lampo da affrontare da soli o in squadra. Un modo per rilassarsi, socializzare e divertirsi senza pensieri. Tutte le attività fanno parte del programma “Doremiland”, attivo su ogni nave MSC, con club gratuiti suddivisi per età (da 6 mesi a 17 anni), pasti dedicati, personale formato e ambienti sicuri e accoglienti. Una vacanza che mette davvero al centro la famiglia, dove ogni momento condiviso si trasforma in un ricordo prezioso.