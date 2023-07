Fake news sull’elettrico Un libro per sfatarle

Ecco altre fake news sfatate dalla guida preparata da Jaguar Land Rover.

1 - Nessuno vuole le auto elettriche.

Risposta. Un solo dato per confutare l’affermazione: oggi, in tutto il mondo, si vendono in un giorno le auto elettriche immatricolate in tutto il 2012

2 - Le colonnine sono poche, in Italia siamo indietro.

Risposta. Non è vero: quello che conta non è il numero dei punti di ricarica in assoluto ma il rapporto autocolonnine. E visto che in Italia abbiamo 25 mila punti di ricarica e 244 mila elettriche e ibride plug-in circolanti, siamo al vertice della classifica dei Paesi Europei per la possibilità di ricarica.

3 - Con il freddo le auto elettriche non funzionano bene.

Risposta. Le vetture a batteria non cambiano prestazioni ma riducono solo l’autonomia per lavorare al meglio.