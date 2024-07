Explora Journeys: mare al top. Comfort, relax, intrattenimento e rispetto per l’ecosistema

È un viaggio a stretto contatto con il mare, è un lasciarsi cullare dalle onde e abbandonarsi alle emozioni più intense e profonde: è un ’Ocean state of mind’. Questo è il claim di chi sceglie un viaggio con Explora Journeys, il prestigioso brand di crociere di lusso del gruppo MSC. Uno stato di bellezza, di comfort ed eleganza che si respira in ogni centimetro dei 250 metri color blu che solcano i mari. Il nuovo segmento è indirizzato a una clientela cosmopolita che cerca nell’esclusività la propria dimensione. Explora Journeys conta al momento 2 navi: Explora I, varata a luglio 2023 e che solca il Mediterraneo, ed Explora II che sarà varata il 15 settembre come spiega Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC. "Nell’estate 2024 – afferma – i viaggiatori più esigenti avranno l’opportunità di viaggiare sulle nostre due navi su itinerari combinabili sia nel Mediterraneo occidentale che in quello orientale, imbarcandosi da porti di facile accesso e scoprendo gemme nascoste in destinazioni meno battute".

Una seconda nave quindi che andrà a comporre una flotta di sei navi di lusso che saranno costruite da Fincantieri in Italia. Un concetto di lusso ed eleganza che si osserva da ogni angolazione e che renda unica Explora I, partendo dalla scelta del suo colore che la rende riconoscibile in porto fino all’eleganza e alla cura dei dettagli nei suoi interni dove l’architettura e il design si fondono con estrema classe. Bellezza e attenzione verso l’ambiente come afferma il capitano viareggino Diego Michelozzi. "La bellezza e l’unicità di questa nave passa anche dalla tecnologia e dal suo impatto sostenibile. Non abbiamo la nafta pesante che usano le altri navi, ci connettiamo a terra con l’elettricità in tantissimi porti spegnendo i motori. Abbiamo la certificazione Rina Dolphin per la riduzione del rumore subacqueo e questo aiuta i cetacei, non utilizziamo plastica monouso a bordo e sulla terraferma e vantiamo un sistema di gestione rifiuti e riciclo di grande tecnologia non scaricando niente a mare".

Bella e amica dei mari quindi; Explora I offre 461 suite, attici e residenze fronte oceano progettate per essere ’case sul mare’, tutte con ampie viste, terrazza privata, una scelta di undici esperienze culinarie distinte, tra sei vivaci ristoranti e cene in suite, dodici bar e salon, cucina dello chef, quattro piscine, ampi ponti esterni con 64 cabine private, strutture per il benessere e intrattenimento raffinato. Relax per mente e corpo con il centro termale ’Ocean Wellness’ e un’area fitness al top.