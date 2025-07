Explora Journeys. La vacanza diventa viaggio su misura

di Nicole Fouquè

Si chiama Ocean state of mind e non è solo una frase filosofica ma una promessa mantenuta in movimento. C’è un nuovo modo di viaggiare per mare, e si chiama Explora Journeys, il brand di travel oceanici di lusso del Gruppo MSC. Una nave diversa, elegante, progettata non per il turismo di massa ma per chi cerca un’esperienza intima, autentica, su misura. Non è una crociera, è un viaggio in yacht, dove si ha il tempo di ritrovarsi, di respirare e di sognare. A bordo, il tempo si dilata e si trasforma. Lontani dalla frenesia e dalla folla, si naviga tra le onde in silenzio, in armonia con il mare.

Elegante come una signora che ama farsi notare con discrezione, Explora con i suoi 248 metri, scivola sull’acqua con una leggerezza quasi onirica, facendosi scortare dai delfini che danzano accanto alla prua all’ingresso dei porti. Tra le tante rotte proposte c’è quella nel Mar Egeo, un itinerario che unisce storia, mito e bellezza. Si parte da Atene, culla della civiltà, per poi approdare a Mykonos con le sue spiagge e i suoi tramonti infuocati, a Skiathos con i suoi angoli nascosti, arrivando poi a Volos, porta d’accesso al monte Pelio. Salonicco regala una vibrante energia urbana e Kavala vanta una vista spettacolare sull’Egeo, fino al gran finale a Istanbul, dove Europa e Asia si incontrano tra minareti e spezie.

Ogni giorno si può scegliere l’esperienza che meglio rispecchia il proprio stato d’animo: esplorare un sito archeologico, avventurarsi in un’escursione privata, gustare le specialità locali guidati da esperti del posto. Oppure restare a bordo e abbandonarsi al piacere del dolce far niente. Le 5 piscine riscaldate – di cui una coperta – invitano al relax in ogni stagione, la spa è un mondo di trattamenti esclusivi ispirati alle tradizioni di benessere di tutto il mondo, e per i più attivi non mancano palestra, corsi personalizzati e persino il campo da Pickleball, sport in rapida ascesa tra gli amanti del fitness.

Il cibo, come tutto su Explora, è una dichiarazione di stile: sei ristoranti gourmet offrono cucine differenti, dal mediterraneo raffinato alla proposta panasiatica, dal pesce freschissimo a piatti vegetariani ricercati. L’esperienza è completata da lounge eleganti, wine tasting guidati da sommelier esperti, cocktail d’autore e musica dal vivo. Il viaggio su Explora è solo l’inizio. La visione di Explora Journeys si sviluppa nel tempo: nei prossimi dieci anni, la flotta crescerà fino a sei navi, ciascuna pensata per alzare ancora l’asticella dell’eleganza e dell’innovazione.

L’estate 2027 porterà tre grandi novità per il brand: sotto il titolo An Ocean of New, saranno introdotti nuovi itinerari con tappe inedite nel Mediterraneo, l’emozionante debutto nei panorami spettacolari dell’Alaska con Explora III, e la presentazione della nuova Explora IV, alimentata a GNL, la più recente evoluzione del concetto di viaggio oceanico di lusso. Explora IV ridefinirà gli standard con spazi ripensati, comfort ulteriormente migliorato e un senso di ampiezza che offre una delle proporzioni spazio/ospite più generose del settore. I ponti esterni saranno più vasti, le residenze ancora più spaziose, garantendo privacy e connessione con l’oceano in ogni momento. È un passo in avanti nella filosofia del “ritorno al mare”, dove la nave non è solo mezzo di trasporto, ma destinazione in sé. Navigare oggi con Explora significa essere protagonisti di un nuovo capitolo dell’arte del viaggio. Un’esperienza che unisce bellezza, calma e scoperta, dove ogni giorno in mare o a terra è scritto con il linguaggio della meraviglia.