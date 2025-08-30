EX30, la baby elettrica ora in versione Cross

La piccola di Volvo non finisce di stupire. Forte di in successo crescente, l’elettrica EX30 offre oggi anche una versione Cross Country. Di fatto è un allestimento che non modifica in modo sostanziale i tratti vincenti del modello originale. Ma aggiunge qualche caratteristica che rende il piccolo Suv cino-svedese più attrezzato per l’avventura e i percorsi offroad, conservando intatte la reattività e la brillantezza tipiche di una vettura cittadina.

EX30 Cross Country è più alta da terra di 25 millimetri rispetto alla sorella, veste casual con mascherina e colorazione nera su paraurti e passaruote e offre l’opzione di pneumatici da 18 pollici. In quanto Suv compatto, si adatta perfettamente alla città. È completamente elettrico, vanta un’autonomia fino a 427 km e zero emissioni allo scarico, e può essere ricaricato dal 10 all’80% in soli 26 minuti.

Naturalmente, la EX30 Cross Country è equipaggiata con una trazione integrale elettrica Twin Motors che le consente di affrontare con la massima disinvoltura i percorsi difficili e i fondi scivolosi che sono parte integrante della vita fuori città.

All’interno l’essenzialità è padrona. Su una plancia nuda sono collocati solo il volante e lo schermo touch da 11.2 pollici che racchiude in sé tutte le funzioni. La schermata, suddivisa in quattro parti, offre tutti i riferimenti necessari al guidatore: stato della carica, navigazione, previsione di consumo e nella parte bassa radio, clima e accessi alla regolazione dei comandi.

Gli spazi interni sono decisamente comodi, nel tunnel centrale c’è un portaoggetti a scomparsa e la luminosità è garantita da un tetto trasparente che abbraccia tutta la lunghezza dell’abitacolo. La regolazione termica è buona ma è consigliabile, nel caldo dell’estate, l’acquisto di una tendina parasole a fissaggio offerta come optional. Alla guida EX30 Cross Country ricalca fedelmente le prerogative della sorella cittadina. I due motori elettrici combinati erogano 428 cavalli e 543 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km orari avviene in 3,7 secondi e la velocità massima è autolimitara a 180 km orari. Con queste caratteristiche la guida diventa estremamente piacevole sia nel traffico dei centri urbani sia sui pendii che si inerpicano verso l’Appennino romagnolo, teatro della prova. Sorpassi in un fazzoletto e reattività sono caratteristiche vincenti.

Anche in curva il piccolo Suv Volvo reagisce con tempestività e compostezza senza mai alterare la linea ideale di guida. In autostrada il lane-keeping è gli avvisi sonori legati ai limiti di velocità risultano un po’ invadenti. Ma un comando al volante permette di disattivarli fino alla nuova accensione dell’auto.

Il sistema di bordo con la nuova UX (User Experience) supporta perfettamente il guidatore e non lo lascia mai solo. Anche il comando vocale risulta efficace e preciso e questo non è frequente. L’unica osservazione è legata alla mancanza di un head up display sopra il volante, che eviterebbe al guidatore di inclinare costantemente il collo per controllare il touch centrale. Sarebbe un’ opzione importante per evitare distrazioni inutili tenendo gli occhi fissi sulla strada. EX30 Cross Country è in vendita con prezzi che partono da 54.400 euro.