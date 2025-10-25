EV4, berlina di classe proiettata nel futuro. Comfort assoluto e range fino a 625 km

Non il solito Suv ma una berlina elettrica davvero avveniristica e rivoluzionaria. È la strada scelta da Kia per raccontare il lancio della EV4 sul mercato mondiale. Una vettura globale di segmento C per strappare clienti ai Suv imperanti. Due le versioni previste: una Sportback costruita in Corea e hatchback concepita per l’Europa nello stabilimento di Zilina in Slovachia.

È proprio questo modello, nella versione GT-Line, l’oggetto della nostra prova a Marbella nel cuore pulsante della costa andalusa. EV4 si presenta con una linea solida, definita da spigoli e tagli profondi. La personalità è assicurata ma chi ama la morbidezza latina dovrà farci l’occhio. Il profilo è elegante ed allungato e fa capire che la comodità è una delle prerogative dell’auto lunga 4.430 mm. nella versione hatchback e 4.730 nella meno elegante fastback con un bagagliaio da 435 litri (490 per la fb). Sedili ampi, con preziosi supporti anatomici per la testa, garantiscono una corretta posizione a guidatore e passeggeri.

Gli spazi per le gambe sono superiori del 10% rispetto alla media dei concorrenti. La batteria da 81,4 kWh consente al motore elettrico da 150 kW di potenza prestazioni elevate: ripresa fulminea (da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi) 170 orari di velocità autolimitata e ricarica dal 10 all’80% in 31 minuti. L’alternativa è la batteria da 51.3 kWh, con identica potenza, che riduce a 7,4 il tempo di accelerazione ma ha un’autonomia di 440 km contro i 625 della Long Range.

La posizione ribassata del conducente e la buona aerodinamica (0,27 il Cx) rendono morbida la marcia in autostrada, senza fruscii e rumori di rotolamento. Il volante è molto sensibile nella modalità di guida comfort e lo diventa anche di più selezionando Sport. EV4 disegna bene le curve, tiene la strada con sicurezza grazie alle sospensioni multilink e offre la piacevole sensazione di trovarsi in un salotto a quatrro ruote. Solo a velocità molto elevate il posteriore sembra oscillare oltre il necessario per un eccesso di morbidezza.

In Italia EV 4 sarà commercializzata in quattro allestimenti: Air (da 37.950 euro), Earth (41.600 e 46.600 euro secondo potenza della batteria), GT-Line Launch Edition (48.500 euro) e GT-Line Plus da 50.100 euro.

Giuseppe Tassi