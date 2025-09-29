EV FUN Concept senza segreti. L’Honda elettrica ora è realtà: "Il bello di sentirsi nel... vento"

L’EV FUN Concept è una naked – paragonabile ad una moto di ’media cilindrata’ – dotata di batteria fissa compatibile con lo standard automobilistico di ricarica rapida CCS2. Ed è con questo modello che Honda accende l’operazione sostenibilità. EV FUN rappresenta un concreto ed ulteriore passo avanti nella strategia globale di Honda per raggiungere l’obiettivo di una mobilità sostenibile e a zero emissioni. A guidare lo sviluppo della prima moto elettrica Honda è stato l’ingegner Masatsugu Tanaka. Tanaka vanta una lunga e prestigiosa carriera in Honda.

Dal 1998 al 2006, quando ricopriva il ruolo di Test Project Leader, ha curato l’handling di modelli entrati nella storia del marchio, perfezionando ciclistica e maneggevolezza di Cbr600F, Cbr600RR, Cbr1000RR Fireblade e Gold Wing.

Dal 2006, in qualità di Deputy Large Project Leader, ha guidato lo sviluppo di altri modelli di successo, tra cui VFR800F, VFR1200F, Crosstourer, Africa Twin e NT1100. Dal 2022, Tanaka-san è responsabile dello sviluppo e dei test dinamici all’interno del dipartimento Honda dedicato all’elettrificazione. Il trasferimento del suo prezioso know-how, unito al lavoro di un team di ingegneri giovani e appassionati, ha permesso all’EV FUN Concept di ereditare l’equilibrio ciclistico, la maneggevolezza e il fun factor che da sempre contraddistinguono le moto della Casa dell’Ala.

"Abbiamo sviluppato la prima moto elettrica Honda seguendo il principio chiave ‘Be the Wind’. Offre una guida fluida e silenziosa unica tra i modelli EV e un senso di integrazione con il mezzo, capace di far sentire il pilota un tutt’uno con il vento", spiega Tanaka-san.

"Basandoci sulla mia ventennale esperienza – continua – con i modelli Honda FUN con motore a combustione interna, abbiamo applicato le conoscenze maturate in questi anni alla moto elettrica. Abbiamo testato approfonditamente la moto sulle strade europee, dove risiedono i nostri clienti principali per questo modello, per valutare le performance di guida, la ricarica e la versatilità quotidiana, perfezionando ogni dettaglio per offrire un’esperienza affidabile che permetta di concentrarsi esclusivamente sul piacere di guida. La nuova Honda EV FUN – conclude – arriverà presto, e non vediamo l’ora che possiate viverla".

Ri.Ga.