29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
EV FUN Concept senza segreti. L'Honda elettrica ora è realtà: "Il bello di sentirsi nel... vento"
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
EV FUN, prima motocicletta elettrica di medie dimensioni firmata Honda, promette prestazioni da 750 cc con un design da naked moderna che strizza l’occhio al passato

L’EV FUN Concept è una naked – paragonabile ad una moto di ’media cilindrata’ – dotata di batteria fissa compatibile con lo standard automobilistico di ricarica rapida CCS2. Ed è con questo modello che Honda accende l’operazione sostenibilità. EV FUN rappresenta un concreto ed ulteriore passo avanti nella strategia globale di Honda per raggiungere l’obiettivo di una mobilità sostenibile e a zero emissioni. A guidare lo sviluppo della prima moto elettrica Honda è stato l’ingegner Masatsugu Tanaka. Tanaka vanta una lunga e prestigiosa carriera in Honda.

Dal 1998 al 2006, quando ricopriva il ruolo di Test Project Leader, ha curato l’handling di modelli entrati nella storia del marchio, perfezionando ciclistica e maneggevolezza di Cbr600F, Cbr600RR, Cbr1000RR Fireblade e Gold Wing.

Dal 2006, in qualità di Deputy Large Project Leader, ha guidato lo sviluppo di altri modelli di successo, tra cui VFR800F, VFR1200F, Crosstourer, Africa Twin e NT1100. Dal 2022, Tanaka-san è responsabile dello sviluppo e dei test dinamici all’interno del dipartimento Honda dedicato all’elettrificazione. Il trasferimento del suo prezioso know-how, unito al lavoro di un team di ingegneri giovani e appassionati, ha permesso all’EV FUN Concept di ereditare l’equilibrio ciclistico, la maneggevolezza e il fun factor che da sempre contraddistinguono le moto della Casa dell’Ala.

"Abbiamo sviluppato la prima moto elettrica Honda seguendo il principio chiave ‘Be the Wind’. Offre una guida fluida e silenziosa unica tra i modelli EV e un senso di integrazione con il mezzo, capace di far sentire il pilota un tutt’uno con il vento", spiega Tanaka-san.

"Basandoci sulla mia ventennale esperienza – continua – con i modelli Honda FUN con motore a combustione interna, abbiamo applicato le conoscenze maturate in questi anni alla moto elettrica. Abbiamo testato approfonditamente la moto sulle strade europee, dove risiedono i nostri clienti principali per questo modello, per valutare le performance di guida, la ricarica e la versatilità quotidiana, perfezionando ogni dettaglio per offrire un’esperienza affidabile che permetta di concentrarsi esclusivamente sul piacere di guida. La nuova Honda EV FUN – conclude – arriverà presto, e non vediamo l’ora che possiate viverla".

Ri.Ga.

