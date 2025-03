Europ Assistance e Grandi Navi Veloci. Insieme per la sicurezza

Viaggiare via mare con la tranquillità di essere sempre protetti: è l’obiettivo della nuova partnership, tra Europ Assistance Italia, Care Company del Gruppo Generali, e GNV, una delle principali compagnie di navigazione nel Mediterraneo. Attiva da oltre 30 anni, GNV collega le principali destinazioni del Mediterraneo, con un’attenzione costante alla qualità del servizio e alla sicurezza dei passeggeri. L’accordo, nato dalla collaborazione con il brokerSolari Assicurazioni, rafforza ulteriormente questo impegno introducendo un pacchetto assicurativo pensato per garantire il massimo della protezione.

Con questa partnership, Europ Assistance Italia prosegue il proprio percorso di espansione nel settore dei trasporti, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di viaggio ancora più sicura e serena; soluzioni su misura per i passeggeri e veicoli rafforzano l’impegno dell’azienda nel garantire protezione su ogni mezzo di trasporto, dall’aereo al treno, ai traghetti. Il nuovo accordo prevede due tipologie di polizza: Prenota Sereno, dedicata alla protezione della persona, e Danni al Veicolo a Bordo, pensata per tutelare il veicolo durante la traversata.

Prenota Sereno offre una copertura completa che include: assistenza in viaggio, assistenza al veicolo in caso di necessità (soccorso stradale, dépannage, auto sostitutiva), assistenza ai familiari a casa mentre si è in viaggio, rimborso delle spese mediche, copertura per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio e indennizzo in caso di infortuni in viaggio. È inoltre prevista la copertura per l’annullamento e un servizio di assistenza per l’abitazione. La polizza Danni al Veicolo a Bordo tutela invece il mezzo imbarcato durante la traversata, garantendo un indennizzo in caso di danni subiti nelle fasi di imbarco, navigazione e sbarco.