Estetica in cattedra. Un premio agli scafi più belli e innovativi

Il designer italiano Walter De Silva, vintore del Compasso d’oro nel 2011 e ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo ha presieduto la giuria che ha assegnato i riconoscimenti della sesta edizione del Design Innovation Award, il prestigioso premio internazionale promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale. I vincitori nelle dieci categorie in gara, ai quali vanno aggiunti tre premi speciali e due menzioni d’onore, sono stati individuati da una giuria composta da esperti internazionali nei campi della nautica, del design e della cultura.

Creato nel 2020, il Premio è negli anni cresciuto ed è diventato uno dei riconoscimenti internazionali di settore più apprezzati, affermandosi come un momento culturale d’eccellenza, che sintetizza i trend e racconta e valorizza progetti d’avanguardia e sottolinea l’impegno di designer e produttori, per creare un design capace di coniugare qualità, tecnica, sostenibilità e bellezza. Dai 40 progetti circa candidati nel primo anno, infatti, si è arrivati a quota 100 progetti presentati. Un trend che testimonia la vitalità del settore e la capacità di un comparto di evolversi in continuazione puntando su qualità, ricerca e attenzione alla sostenibilità ambientale.

"In questo modo abbiamo la possibilità di apprezzare veramente che cosa offre il mondo del design. La nautica italiana è tra le prime al mondo, anzi forse la prima al mondo come industria - ha dichiarato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica - I nostri cantieri sanno fare le cose come nessuno le sa fare. In questo caso possiamo premiare chi merita, chi innova, chi porta il design italiano nel mondo".