Estetica e sicurezza. Momodesign, il casco 3.0

La sicurezza e il look. La sicurezza, chiave unica ed essenziale di progetti che portano il casco nel futuro e lo stile. Momodesign ha dato nuova energia al suo prodotto iconico, unendo innovazione tecnica e stile distintivo.

Il casco FGTR Classic, simbolo dello street style su due ruote, si presenta in una nuova veste per l’estate 2025, con una serie di colori audaci. Il nuovo casco FGTR Classic, il demi jet urbano per eccellenza, ispirato ai caschi dei piloti di elicottero, evolve in tutte le sue forme. Completamente ridisegnato con un restyling che ne esalta gli elementi distintivi, colori e grafiche esclusive per un mix di stile e qualità, perfezionato nella sicurezza e nel comfort. Il modello Classic mantiene le stesse caratteristiche tecniche del modello Evo ad eccezione della dotazione del visierino solare. Dalla collaborazione tra Momodesign e Dainese nasce la nuova generazione di caschi FGTR, dove l’evoluzione estetica si accompagna a quella tecnica. Con calotta ridisegnata in tre misure per una calzata più precisa, un nuovo design per la visiera con supporti in fibra di carbonio e meccanismo riprogettato per un utilizzo più semplice. Guancette più avvolgenti aumentano il comfort e la stabilità, mentre gli interni Dry Speed sono rimovibili e lavabili. Il casco è compatibile con sistemi di comunicazione universali.

Nato da una vocazione street style la nuova collezione primavera del modello FGTR Classic Mono e Candy è pensata per diventare parte integrante del look, tra stile, funzione. Una palette audace, non solo per l’uomo ma anche per la donna, e capace di distinguersi nel traffico urbano. Le caratteristiche di FGTR Classic Candy: Blu lago lucido con decal bianca, elegante e contemporaneo. Fucsia lucido con decal, bianca, energica e vibrante. Certificazione: ECE 22.06. Calotta 100% ABS. Interni: bordo base cucito a mano, con elementi rimovibili e lavabili, Sottogola removibile e lavabile, Dry Speed: assorbimento istantaneo del sudore, calzata concepita appositamente per consentire l’uso di occhiali, predisposizione per sistema di comunicazione generico. Visiera antigraffio e anti-UV, bordovisiera in pelle sintetica, forchetta in fibra di carbonio, nottolino laterale nero con logo Momodesign.

Momodesign è il marchio italiano, con sede a Milano, conosciuto a livello internazionale per il suo prodotto icona, il casco Demi jet, e per il suo stile riconoscibile che si lega al concetto di design. Il marchio si è distinto anticipando le tendenze del mercato e diffondendo il design italiano nel mondo. Nato nel 1981 come centro stile, ha saputo evolvere la sua vocazione di design house in marchio lifestyle, con l’impegno quotidiano volto alla ricerca di soluzioni innovative legate alla mobilità urbana e all’eccellenza del Made in Italy. Attraverso la collaborazione con partner specializzati nel settore life style, moto ed elettrico e a un nuovo approccio digitale, Momodesign si avvale di una distribuzione off-line e online con un canale di e-commerce dedicato.