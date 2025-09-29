Estetica e pneumatici. Pirelli P Zero E vince il Compasso d’Oro

Più di un pneumatico, il Pirelli P Zero E è un elemento di design contemporaneo e per questo è stato incoronato con il Premio Compasso d’Oro Internazionale ADI. Grazie al carattere innovativo e tecnologico, il P Zero E è il primo pneumatico a ottenere questo titolo, in particolare nella categoria Design per la Mobilità. La cerimonia si è tenuta durante la speciale edizione internazionale del Compasso d’Oro, organizzata per il suo 70° anniversario all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone.

Quest’anno, il Compasso d’Oro si è ispirato al tema dell’Expo - Designing Future Society for our Lives - e Pirelli è stata premiata in una delle tematiche cardine: Connecting lives, connettere le persone grazie allo sviluppo di prodotti tecnologicamente all’avanguardia e dal ridotto impatto ambientale come il P Zero E, primo pneumatico al mondo progettato con una percentuale mai raggiunta prima di materiali di origine naturale e riciclati, soprattutto nel mondo delle alte prestazioni cui è destinato.

Lanciato nel 2023, il Pirelli P Zero E è stato il primo Ultra-High Performance al mondo con più del 55% di materiali bio-based e riciclati, mantenendo prestazioni e sicurezza anche in condizioni difficili come l’asfalto bagnato. Performance, efficienza e comfort sono confermati dalla tripla ‘’Classe A’’ nell’etichetta europea per aderenza sul bagnato, resistenza al rotolamento e livello di rumore.

Progettato per massimizzare l’efficienza di vetture elettriche e ibride plug-in è in grado di aumentare il chilometraggio percorribile fino al 10% in più grazie alla tecnologia Elect. Inoltre è dotato di serie delle più avanzate tecnologie differenzianti di Pirelli fra cui RunForward, che consente di proseguire la marcia anche dopo una foratura. Una tecnologia già premiata come “Tyre of the Year” agli Automobile Awards 2023 dell’Automobile Club de France.

"Questo prestigioso riconoscimento celebra l’eccellenza progettuale di Pirelli e la portata innovativa di prodotti come il P Zero E – ha commentato Piero Misani, Executive Vice President e Chief Technical Officer di Pirelli – confermando il ruolo della ricerca e sviluppo come motore di progresso e sostenibilità".