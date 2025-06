Estate senza treni tra Lecco e Tirano per sistemare la linea

Un terzo dei quasi 2,4 miliardi di euro destianti ai Giochi Olimpici di Milano - Cortina saranno destinati al potenziamento del trasporto ferroviario tra Milano e la Valtellina. Nel periodo dei Giochi, circoleranno quattro treni ogni ora per collegare Tirano e Milano Centrale, due per ogni senso di marcia, pari al doppio di quelli che viaggiano attualmente.

La linea ferroviaria sarà potenziata nel corso dell’estate, come si è già fatto negli anni scorsi, con interventi previsti sulle stazioni di Mandello, Lierna, Ponte in Valtellina, Ardenno e San Pietro Berbenno. Lavori sono in programma anche nelle stazioni di Lecco, Mandello, Lierna, Colico, Morbegno, San Pietro Berbenno, Sondrio, Ponte in Valtellina, Tresenda, Tirano. In totale saranno eliminati 17 passaggi a livello, 12 con il Decreto Olimpiadi e 5 con finanziamento a carico di Rfi. L’investimento totale è di 312 milioni di euro, suddivisi in 42,6 milioni per l’efficientamento delle sedi di incrocio e di quelle per la sosta dei materiali, 46,75 milioni destinati all’accessibilità e il restyling. Altri 9 milioni di euro verranno impiegati per il rinnovo del sistema di informazioni al pubblico in 34 stazioni e fermate, 78,7 milioni per la soppressione dei passaggi a livello e 135 milioni per la manutenzione straordinaria della linea.

Fino al 14 settembre, per consentire il completamento dei lavori sulla linea che hanno preso il via a metà giugno, Trenord e RFI sostituiranno i treni con 72 autobus che circoleranno ininterrottamente tra Tirano e Lecco per agevolare gli spostamenti dei pendolari e dei turisti che, come ogni anno, scelgono la Valtellina e il lago di Como per le loro vacanze.