Enilive insieme a DonneXStrada contro la violenza di genere

Nel Codice Etico che racchiude i valori alla guida delle azioni di Eni, spiccano integrità, rispetto e tutela dei diritti umani. Valori che appartengono anche a Enilive, la sua società che si occupa delle attività per la trasformazione della mobilità, proponendo al pubblico prodotti e servizi sempre più decarbonizzati per muoversi con facilità e con un impatto ambientale ridotto.

A confermarlo, la sua collaborazione con l’associazione non profit DonneXStrada per diffondere, anche attraverso la rete delle stazioni di servizio, ’Ti riguarda! Una guida pratica contro la violenza di genere’, uno strumento prezioso per contribuire a combattere la violenza di genere attraverso l’informazione, individuandone le dinamiche e intraprendendo azioni concrete per prevenirla e contrastarla.

Realizzata in occasione della ’Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, che ricorre domani, ma già disponibile online, la guida è stata curata da DonneXStrada in collaborazione con Enilive e racchiude consigli pratici per affrontare le situazioni di violenza di cui si è vittima, di cui si viene a conoscenza o alle quali si assiste.

Con un approccio multidisciplinare, il testo affronta la violenza di genere e dei diversi contesti in cui si può manifestare sia da un punto di vista informativo – indicando, ad esempio, i contatti cui rivolgersi in caso di necessità o emergenza – sia dal punto di vista psicologico, legale e medico. Per fare conoscere i suoi contenuti al più ampio numero di persone, Enilive ne sostiene la diffusione attraverso circa tremila stazioni di servizio sul territorio italiano, nelle quali ’Ti riguarda!’ sarà a portata di smartphone grazie ai QRcode visibili sui terminali digitali tramite cui si effettua il rifornimento, su adesivi e materiale informativo, nonché sugli schermi e sui banconi dei circa seicento Eni Café. Inoltre, sarà la protagonista di una campagna su Radio Enilive Station, on air nelle aree esterne di molte stazioni.

La collaborazione tra Enilive e DonneXStrada prevede anche un’attività di formazione rivolta ai gestori delle stazioni di servizio con l’obiettivo di informarli e sensibilizzarli su come riconoscere, prevenire e contrastare episodi di violenza contro le donne. Circa mille gestori hanno già fruito del percorso di formazione, che si concluderà a marzo 2025. "Abbiamo deciso di allearci con DonneXStrada – dichiara Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive – perché, per arginare il fenomeno della violenza contro le donne, le misure e le iniziative non sono mai abbastanza e perché pensiamo che la nostra presenza capillare sulle strade di tutta Italia possa contribuire alla diffusione delle importanti informazioni che l’associazione ha raccolto in questa guida e che ora sono a disposizione di tutti".

"In un mondo spesso dominato dall’indifferenza, noi scegliamo di essere la differenza – sottolinea Ilaria Saliva, Presidente di DonneXStrada – costruire e diffondere strumenti per uscire dalla violenza è una missione che, come associazione DonneXStrada, abbiamo fatto nostra ormai da tre anni. È con questo spirito che abbiamo scritto la guida, con la consapevolezza che c’è ancora moltissimo da fare".