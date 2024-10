’Enilive’ cresce. Una miriade di servizi utili per chi si muove

Enilive – società di Eni dedicata alla bioraffinazione, alla produzione di biometano, alle soluzioni di smart mobility, tra cui il car sharing Enjoy, e alla commercializzazione e distribuzione di tutti i vettori energetici per la mobilità – ha oltre 5.000 Enilive Station in Europa, dove è presente un’ampia offerta di prodotti che include carburanti da materie prime rinnovabili, disponibili sia in purezza, come HVOlution (olio vegetale idrogenato), che anche miscelati come il bio-GPL e il biometano.

Qui sono disponibili numerosi servizi a supporto delle persone in movimento, comprese le ricariche elettriche e la ristorazione come gli Eni Café, la più grande catena di bar in Italia, e ALT Stazione del Gusto, nuovo format in collaborazione con Accademia Niko Romito. L’obiettivo è fornire servizi e prodotti via via decarbonizzati per la transizione energetica, contribuendo all’obiettivo di Eni di raggiungere la carbon neutrality al 2050 anche attraverso gli asset industriali che includono le bioraffinerie di Venezia e di Gela, la bioraffineria St. Bernard Renewables LLC in Louisiana (Usa), 22 impianti per la produzione di biogas in Italia.