Energie rinnovabili e materiali riciclati

La strategia ‘Audi mission zero’ mira ad annullare le emissioni di anidride carbonica in tutto il ciclo produttivo. Lo fa e lo farà attraverso tre direttrici: energie rinnovabili, cicli chiusi delle materie prime e rigenerazione dei materiali. Già oggi il 50% dell’energia impiegata per costruire le auto viene da fonti rinnovabili. Altro capitolo è quello dei cicli chiusi dei materiali. Riutilizzando gli scarti riciclati dell’alluminio si risparmia il 95% dell’energia che sarebbe servita per produrre nuovo materiale.