Emozione senza tempo. Harley-Davidson. Quei bolidi da 200 kg ora puntano la pista

L’avventura è senza dubbio stimolante. E in qualche modo destinata a lasciare il segno nella storia del marchio. Un abbinamento che stimola curioristà ed emozione. Si tratta, senza dubbio, di un momento chiave nell’evoluzione competitiva di Harley-Davidson e nelle ambizioni globali del motociclismo. Sviluppato in collaborazione con MotoGP e Dorna Sports, il Harley-Davidson Bagger World Cup debutterà nel 2026, portando il rombo delle moto Touring V-Twin ottimizzate per le corse sui principali circuiti internazionali.

Basate sulla piattaforma Grand American Touring di Harley-Davidson, le moto protagoniste dell’Harley-Davidson Bagger World Cup subiranno una trasformazione radicale in termini di velocità, agilità e spettacolarità, offrendo agli appassionati un’esperienza racing nuova e viscerale come non ce ne sono nell’attuale programma della MotoGP.

Con due corse a punti per ogni tappa, i fan di tutto il mondo assisteranno a dodici round di pure prestazioni americane con in pista bolidi da più di 200 cavalli e 280 chilogrammi, costruiti per sfide al millesimo in un campionato pensato per competizioni serrate, sorpassi costanti e arrivi al traguardo spettacolari. Ogni pilota gareggerà su una Harley-Davidson Road Glide da corsa, progettata dalla scuderia ufficiale di Harley-Davidson e dotata di specifiche mirate alle prestazioni e alla parità.

Ri.Ga.