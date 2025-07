Emozione off-road con alta tecnologia e trazione integrale

Della sua specie non ce ne sono poche. Dacia Duster 4x4 combina la tecnologia mild hybrid 48 Volt alla trazione integrale, offrendo un’esperienza di guida versatile e adatta a molteplici situazioni. Disponibile a partire da 25.900 euro, rappresenta una soluzione interessante per chi desidera un SUV compatto in grado di affrontare anche percorsi fuoristrada.

La Dacia Duster si distingue nel panorama automobilistico per la sua capacità di offrire la trazione integrale in un segmento in cui questa soluzione è diventata sempre più rara. Tale caratteristica, presente sin dalla prima generazione, permette di ampliare il raggio di azione e la sicurezza di guida, soprattutto su terreni accidentati. La Nuova Duster 4x4 si presenta con un innovativo powertrain mild hybrid 48V abbinato alla trasmissione manuale a 6 rapporti.

L’altezza libera dal suolo è stata incrementata a 217 mm, un valore notevole per un B-SUV. Anche gli angoli caratteristici per la guida fuoristrada sono stati ottimizzati. Il paraurti anteriore, specifico per la versione 4x4, contribuisce a un angolo di attacco più ampio. L’assale posteriore a bracci multipli, abbinato a pneumatici 3PMSF all seasons, consente una maggiore escursione delle ruote, mantenendo il contatto con il terreno anche in situazioni difficili. La Nuova Duster 4x4 offre un sistema di gestione elettronica della trazione evoluto.

Il guidatore può scegliere tra 5 modalità di guida: Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road ed Eco. Ogni modalità regola la distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore, la servoassistenza, l’intervento dei controlli elettronici e la risposta del motore. In tal modo, la vettura si adatta alle diverse condizioni di guida. La funzione Hill Descent Control, attivabile tramite un pulsante, aiuta a mantenere una velocità costante su strade ripide e scivolose. La Nuova Duster 4x4 è equipaggiata con un motore a benzina 3 cilindri turbo 1.2 TCe mild hybrid a 48 V.

Il motore termico eroga una potenza di 130 cv e una coppia di 230 Nm, mentre il motore elettrico fornisce 16 cv. Una combinazione che assicura prestazioni brillanti e consumi contenuti.

Il passaggio dal Diesel al mild hybrid 48V non comporta rinunce, anzi: migliora le caratteristiche offroad del modello. Entro la fine dell’anno arriverà un nuovo modello con motorizzazione ibrida caratterizzato da un secondo motore elettrico collocato al posteriore che permetterà di disporre delle 4 ruote motrici.