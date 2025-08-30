Emozione MC Pura. Il meglio di Maserati fonde design, tecnica e grandi prestazioni

A Goodwood, l’anteprima mondiale della Maserati MCPura ha svelato un’auto pensata per fondere forma, potenza e identità italiana in una sintesi radicale. Creata per incarnare il legame autentico con la guida sportiva, la nuova supercar del Tridente riscrive il concetto di connessione dinamica, affiancando al piacere di guida una raffinatezza progettuale che ne rafforza il carattere. Concepita a Modena e sviluppata nello stabilimento storico di Viale Ciro Menotti, la MCPura nasce attorno al V6 Nettuno biturbo, motore da 3 litri capace di sprigionare 630 cavalli e 730 Nm di coppia.

Il debutto si è svolto con una livrea esclusiva AiAcqua Rainbow, opaca sulla coupé e lucida sulla versione Cielo. La variante scoperta amplia l’orizzonte con un tetto elettrocromatico che regola la trasparenza al tocco. Un dettaglio che aggiunge teatralità senza compromettere l’equilibrio estetico della carrozzeria. Le forme, scolpite al Centro Stile Maserati di Torino, esprimono un’evoluzione della MC20, con un affinamento aerodinamico ispirato all’eleganza fluida delle vetture da corsa. Il frontale introduce il ’shark nose’, che dona tensione e profondità.

Gli interni, rivestiti in Alcantara Ice lavorata al laser, evidenziano un Tridente tridimensionale che emerge sulle superfici. Sedili, plancia e pannelli riflettono l’idea di sportività essenziale. "Abbiamo voluto un abitacolo puro, tattile, tecnologico", ha spiegato il team del Centro Stile, sottolineando la volontà di coniugare semplicità e innovazione. Al centro del progetto tecnico, la monoscocca in fibra di carbonio, sviluppata con Dallara, consente di contenere il peso sotto i 1.500 kg. Un valore che, rapportato alla potenza, fissa il peso/potenza a 2,33 kg/CV. Il cambio automatico a doppia frizione con 8 rapporti garantisce risposta immediata.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede meno di 2,9 secondi, offrendo prestazioni top anche nella versione cabriolet. Il guidatore può scegliere tra cinque modalità di guida: WET, GT, SPORT, CORSA e ESC OFF. In modalità Corsa, il Launch Control ottimizza la trazione in partenza, massimizzando l’erogazione di potenza. A bordo, il sistema MIA (Maserati Intelligent Assistant) gestisce l’interfaccia digitale. Due schermi da 10,25 pollici integrano funzioni tattili avanzate su base Android Automotive.