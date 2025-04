Eleganza, lusso e stile. Lo yacht ’Daybreak’ conquista gli States

Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia, ha presentato all’ultima edizione del ’PBIBS’ un’anteprima mondiale. Per la prima volta è stato reso visibile al pubblico dell’importante evento americano, il motor yacht ’Daybreak’, scafo no. 10250 della linea T52, varato lo scorso anno e firmato Francesco Paszkowski Design per gli esterni mentre gli interni sono di Stefano Vafiadis.

L’occasione del salone ha visto anche la prestigiosa collaborazione del cantiere italiano con un partner di design di eccezione: West | Out East insieme a Living Divani ha infatti fornito tutti gli elementi outdoor del display Baglietto, contribuendo a creare un ambiente unico, sofisticato ed esclusivo per accogliere gli ospiti del marchio.

Anche il motor yacht Daybreak presenta le innovazioni stilistiche che hanno contribuito al notevole successo della linea T52. La poppa aperta con un beach club su tre livelli è diventata una caratteristica distintiva del nuovo corso Baglietto: la grande piscina, dotata di un pavimento a movimentazione up/down, si chiude ’a scomparsa’, consentendo di ampliare lo spazio del ponte quando non è in uso. Lo sky lounge sull’upper deck, con finestrature a scomparsa su tre lati, mantiene il contatto con il mare anche all’interno. Il ponte sole, lungo circa 24 metri, non ha rivali sul mercato delle imbarcazioni di dimensioni simili.

Gli interni trovano ispirazione nel patrimonio artistico del movimento Deco americano e della manifattura di lusso britannico. Degna di nota la scelta dei materiali a bordo, con pietre e marmi preziosi, legni esotici, pelli italiane pregiate e tessuti dei più antichi e affermati marchi italiani e internazionali. L’onice alle pareti e il teak a strisce sul pavimento conferiscono uno stile nautico, mentre il legno di Tanganica insieme al legno di Zyricote donano agli ambienti un tocco di freschezza.

Funzionalità e comfort sono stati tenuti in grande considerazione durante la fase di progettazione, con tutti i mobili dimensionati secondo gli standard americani. L’uso di rivestimenti metallici in acciaio inox rendono ancora più tangibile la percezione di lusso e resistenza degli interni. Varato lo scorso anno, il motor yacht Daybreak è disponibile per il charter.