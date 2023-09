Eleganza AMG GLC. Due versioni da sogno con prestazioni super

Ruote alte e cavalleria elettrificata. Mercedes-AMG, la divisione sportiva del Marchio, presente le due versioni ad alta potenza del Suv, GLC 43 4Matic e GLC 63 S E Performance. Si parte da GLC 43 4Matic, che dispone del 2 litri da 421 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia. Al motore a quattro cilindri in linea, il sistema fornisce anche una breve spinta elettrica di 10 kW (14 CV) grazie al generatore di avviamento a cinghia. Agisce come un mild hybrid, fornendo spinta temporanea di potenza, veleggio e recupero. La tecnologia a 48 V aumenta il comfort. GLC 43 4Matic accelera da 0 a 100 kmh in 4,8 secondi.

Lo zenit del modello è la GLC 63 S E Performance, l’M139l eroga 476 cv e 545 Nm. Questo lo rende il più potente motore a quattro cilindri prodotto in serie al mondo. Nell’ibrido ad alte prestazioni, il motore da 2,0 litri è abbinato a un motore elettrico sincrono a eccitazione permanente, a una batteria ad alte prestazioni sviluppata ad Affalterbach e al sistema di trazione integrale AMG Performance 4Matic+. È abbinato con un propulsore elettrico sull’asse posteriore, che eroga 204 cavalli, la cui tecnologia deriva dalla Formula Uno. La potenza del sistema è di 680 cv, la coppia combinata arriva a 1.020 Nm. La batteria ha una capacità 6,1 kWh, che permette una autonomia elettrica di 12 km. L’accelerazione da fermo a 100 kmh richiede 3,5 secondi. Come una supercar.

Francesco Forni