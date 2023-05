Edition 12, serie speciale per Continental Flying Spur e Bentayga

Le celebrazioni del ’lungo addio’ al motore W12 di Bentley proseguono con una serie esclusiva, la Edition 12, dedicata a un poker speciale: le Continental GT e GTC, Flying Spur e Bentayga. Per ogni modello saranno assemblati 120 esemplari e ai clienti sarà consegnata anche una replica in scala del blocco del propulsore fabbricata con una fusione del medesimo alluminio del W12 di produzione.

La produzione del propulsore W12 terminerà nell’aprile 2024, dopo oltre 100mila unità prodotte-del propulsore a 12 cilindri di maggior successo dell’era moderna. Le Edition 12 nascono dell’allestimento Speed. Il 12 cilindri a W di 6.0 litri bi-turbo, abbinato a trazione integrale e cambio automatico a otto marce con una potenza di 659 cavalli e una coppia di 900 Nm.

Presentata anche una verniciatura esterna esclusiva per le Edition 12, oltre a tutte quelle disponibili di serie e personalizzabili per la gamma: si chiama Opalite, un grigio-verde chiaro, con un sottile effetto rame che si illumina al sole. Specifici i cerchi da 22 pollici in nero lucido, i comandi delle bocchette di aerazione con il n. 12, l’incisione con la sequenza dei cilindri sul lato passeggero, una targhetta celebrativa sul coperchio del W12, le pinze freno color argento, una serie di loghi, finiture esterne Blackline, interni in pelle bicolore o in Beluga Black e inserti di legno Grand Black.

Francesco Forni