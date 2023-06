Economia circolare e scatto green: il credo della logistica Tgroup

Tgroup è una moderna e innovativa società che offre una serie completa di servizi e infrastrutture per il trasporto e la logistica di qualunque tipo di merce su pallet e colli, attraverso una rete di distribuzione specifica supportata da IT e organizzazione, che permette di raggiungere l’Italia e l’Europa con tutti mezzi propri di varia portata, contando su ben 43 filiali logistiche. Insieme all’università Parthenope ha dato vita all’evento ’T - Sustainibility. Generare valore attraverso politiche sostenibili’ ospitato a Villa D’Angri.

Di politiche green e sostenibilità ha parlato Giuseppe Terracciano, il presidente di Tgroup spa: "Sin dall’inizio con mio padre e mio fratello abbiamo adottato la logica dell’innovazione e della sostenibilità per rendere il settore della logistica e delle spedizioni sempre più green. Siamo stati orgogliosi di essere la prima azienda ad aver utilizzato la motrice elettrica. Gli autocarri destinati alla consegna di merci anche in ambito urbano sono 100% elettrici. Abbiamo organizzato questo evento, invitando fornitori e clienti con l’obiettivo di trasmettere il concetto che possiamo andare tutti in un’unica direzione, quella della sostenibilità".

Gli ha fatto eco Antonio Garofalo, rettore dell’università napoletana: "Siamo sede RUS, la rete di università che studia e approccia il tema della sostenibilità, e abbiamo due cattedre Unesco, dove questo tema è ampiamente richiamato. Tra tutte le attività ne cito una a cui sono particolarmente legato: il Contamination Lab, che parte dai temi della Circular Economy e della Blu Economy per applicarsi al delicato ambito del mare".