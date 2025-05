Ecomotive solutions. La mobilità sostenibile arriva anche su rotaia

Ecomotive Solutions, azienda leader nelle tecnologie per la propulsione a combustibili alternativi, celebra la corsa inaugurale della storica automotrice ALn668 riconvertita a Biometano Liquido (BioGNL), avvenuta il 16 aprile con partenza da Ancona e presentazione ufficiale presso il Deposito Locomotive della stazione di Fabriano (AN). (nella foto l’evento)

L’evento, che ha segnato anche il 130° anniversario della linea ferroviaria Subappennina Italica, ha sancito la conclusione di un ambizioso progetto fortemente voluto da Fondazione FS Italiane, Snam e Hitachi Rail, con il contributo tecnologico determinante di Ecomotive Solutions. Un traguardo senza precedenti a livello europeo, che inaugura una nuova era nella mobilità ferroviaria sostenibile.

Frutto di una collaborazione sinergica tra eccellenze italiane, la ALn668 rinnovata è oggi un treno operativo, completamente funzionante e certificato per il servizio sulla rete ferroviaria nazionale. Alimentato da un biocombustibile rinnovabile, costituisce un esempio concreto di innovazione e valorizzazione del patrimonio ferroviario esistente.

Scelta da Snam e Hitachi Rail come partner tecnologico, Ecomotive Solutions ha avuto un ruolo centrale nella progettazione e nell’integrazione della nuova motorizzazione. I motori diesel originali sono stati completamente trasformati in propulsori a ciclo Otto alimentati a BioGNL, grazie a un’accurata riconversione meccanica ed elettronica. Il sistema di gestione motore, sviluppato da Ecomotive sulla base di una piattaforma elettronica proprietaria, è stato progettato appositamente per l’utilizzo di biocombustibili avanzati.