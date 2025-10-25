Ecomondo 2025. Le nuove frontiere della sostenibilità

Il futuro globale della transizione ecologica dà appuntamento fra una decina di giorni a Ecomondo 2025. La manifestazione di Italian Exhibition Group proprio sulla transizione ecologica tornerà infatti alla Fiera di Rimini dal 4 al 7 novembre per la sua 28ª edizione. Un numero – 28 – che nasconde una lunga storia: una cavalcata di successo, come la definisce il presidente di IEG (Italian Exhibition Group) Maurizio Ermeti "senza mai perdere il proprio forte legame con il territorio e con la città che l’ha vista nascere". Dalla fine degli anni ’90 ad oggi la manifestazione, sottolinea Ermeti "è cresciuta in maniera esponenziale, come testimoniano anche le edizioni annuali che vengono organizzate in Cina e in Messico.E quest’anno ci attende una nuova edizione da record, con 166mila metri quadrati di spazi espositivi e un ulteriore sviluppo sul fronte internazionale. Ecomondo è un evento che rappresenta un appuntamento imprescindibile per le imprese intenzionate ad affermarsi nei mercati globali della green economy". Una piattaforma di ricerca e innovazione, insomma, che è anche il principale hub internazionale in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la green, blue e circular economy.

"A Ecomondo innovazione, impresa e visione strategica convergono", dichiara Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG. "Parliamo – prosegue Peraboni - di un vero catalizzatore a livello internazionale, che connette istituzioni, aziende e mondo scientifico per discutere sfide e opportunità legate alla politica ambientale e alla transizione verso un’economia circolare. Con questa nuova edizione, rafforziamo la missione dell’evento, favorendo lo scambio reciproco e promuovendo collaborazioni strategiche, da cui possano nascere progetti e sinergie globali". Ad Ecomondo 2025 sono attesi oltre 1.700 brand espositori, di cui circa il 20% esteri. Grazie al supporto dell’Agenzia ICE e del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si prevede la presenza di oltre 30 delegazioni ufficiali, di più di 350 buyer internazionali provenienti da 66 Paesi, con circa 90 associazioni internazionali coinvolte. "Ecomondo compie un ulteriore passo avanti, consolidando la sua dimensione globale e confermandosi piattaforma di business privilegiata per l’incontro tra domanda e offerta di tecnologie green", spiega Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di IEG.

"La presenza qualificata di buyer e delegazioni da tutto il mondo – aggiunge Astolfi - testimonia l’attrattività crescente della manifestazione e la sua capacità di connettere attori chiave delle filiere ambientali su scala globale". Fra gli oltre 200 eventi in programma, la quinta edizione dell’Africa Green Growth Forum si concentrerà sulla parte del Piano Mattei dedicata all’adattamento al cambiamento climatico dell’Africa e allo sviluppo sostenibile e rigenerativo del continente, mentre la 14^ edizione degli Stati Generali della Green economy si focalizzerà sulla green economy europea nel nuovo contesto globale.