Ecco Top Diesel+. Il futuro fra green e prestazioni di Maroil-Bardahl

Sicurezza, green, prestazione. E soprattutto non solo moto, che poi è il settore dove il marchio italiano sta conquistando i mercati mondiali. Frutto della ricerca e dell’innovazione che, da sempre, garantisce l’eccellenza di ogni suo singolo prodotto, Maroil-Bardahl Italia ha sviluppato una nuova formula per il Top Diesel, e presenta il Top Diesel+. Il nuovo Bardahl Top Diesel+ è studiato appositamente per il carburante diesel di nuova generazione, progettato per migliorare significativamente la qualità del gasolio e risolvere i problemi di rendimento del motore.

Bardahl Top Diesel+ vanta una formulazione avanzata capace di ripristinare l’efficienza del motore già dal primo utilizzo. Questo additivo multifunzionale affronta e risolve gli inconvenienti causati dall’accumulo di sporco e dall’alterazione dello stato di efficienza del sistema di alimentazione. Un prodotto che segna un capitolo importante per Maroil, dinamica azienda di Altopascio (Lucca) che da 50 anni sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo, prodotti d’eccellenza per l’iconico marchio americano Bardahl.

Ri.Ga.