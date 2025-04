Ecco ’Maiora 30’. Design, innovazione e comfort di bordo ai massimi livelli

Maiora, brand del Gruppo Next Yacht Group, ha varato a fine marzo l’ottava unità del Maiora 30, uno dei modelli di maggiore successo nella storia del cantiere viareggino. Il risultato conferma l’interesse del mercato per un modello che unisce design, innovazione e vivibilità a bordo. A conferma del successo della linea, pochi giorni prima del varo, il cantiere ha registrato anche la vendita della nona unità, ora in costruzione. Il Maiora 30 si distingue per i suoi volumi generosi – quasi 200 GT – e una larghezza superiore alla media rispetto ad altri yacht della stessa categoria, elementi che garantiscono ambienti ampi, luminosi e fruibili in ogni area. Tra i punti di forza del modello l’ampia area Fly di circa 110 metri quadri, attrezzata per vivere il mare in relax e comfort. Gli spazi esterni sono ottimizzati al massimo, grazie alla particolare architettura che garantisce un livello uniforme dei ponti da poppa a prua, senza scalini né ostacoli. La zona armatoriale è posizionata a prua del main deck e offre massima privacy e vista panoramica, mentre il lower deck ospita quattro suite vip dal layout curato e funzionale.