Ecco la E-408. Si allarga ancora la famiglia delle elettriche della casa francese

La scossa del Leone continua, Peugeot E-408 amplia la famiglia elettrica della Casa francese. Nasce sulla base della versione ibrida plug-in e sulla la piattaforma multi-energia E-EMP2 (Efficient Modular Platform). Il motore a elettroni eroga 210 cavalli, con di 345 Nm di coppia e un’autonomia fino a 453 km. La fastback francese lunga 4,69 metri è alimentata da una batteria NMC da 58,2 kWh.

In parallelo col salone parigino il lancio della E-408 è previsto in questi giorni. In abitacolo spicca lo i-Cockpit che presenta il volante compatto che aumenta il piacere di guida consentendo agilità e precisione di movimento. Posizionato all’altezza degli occhi sopra il volante, il quadro strumenti digitale include un pannello digitale 3D da 10 pollici personalizzabile e configurabile. Offre aiuti alla guida di ultima generazione, alimentati dalle informazioni raccolte da 5 telecamere e 3 radar, garantiscono e facilitano i viaggi e le manovre.

Il volume del bagagliaio offre una capacità di carico di 471 litri. Con i sedili posteriori ripiegati, lo spazio a disposizione è ulteriormente aumentato a 1.545. Due allestimenti, Allure e GT. La E-408 è dotata di serie della pompa di calore, volante e sedili riscaldati, ottimizzando il comfort termico dei passeggeri preservando l’energia della batteria. Per la ricarica in corrente alternata, dispone di un caricabatterie trifase da 11 kW. Per la ricarica in corrente continua accetta potenze fino a 120 kW e può recuperare dal 20% all’80% della batteria in poco più di 30 minuti e caricando 100 km di autonomia in poco più di 10 minuti.

Francesco Forni