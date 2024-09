Ecco il nuovo XC90 Il grande Suv ibrido campione di comfort

Il meglio dei due mondi Volvo XC90, il modello di vertice del Marchio svedese si rinnova, solo con powertrain ibridi e in coppia con la elettrica EX90, le cui consegne iniziano in questi giorni. A Goteborg, nel quartier generale del Costruttore, abbiamo toccato con mano la terza serie di XC90. Nasce sulla piattaforma SPA, lo stile esterno è inconfondibile, allineato con l’evoluzione della gamma elettrica e la nuova foggia dei fari a ’martello di Thor’.

Aggiornamenti anche in abitacolo per Volvo XC90, disponibile in configurazione a 5, 6 e 7 posti, tutti modulabili. La maniacale meta del comfort assoluto ha portato XC90 a migliorare l’insonorizzazione, a partire dalle vetrature, e a implementare le sospensioni con la tecnologia Frequency Selective Damping (FSD) di serie mentre a richiesta ci sono gli ammortizzatori pneumatici che monitorano la strada fino a 500 volte al secondo.

Jim Rowan, Ceo di Volvo, a Göteborg ha raccontato con orgoglio la novità: "Chi cerca comfort, spazio, lusso, versatilità o efficienza ibrida trova una risposta in tutto. Date le richieste dei clienti, continueremo la produzione di motori termici elettrificati". Al vertice della gamma c’è la ibrida plug-in XC90 T8 eAWD capace di una potenza di sistema di 455 cv.

La batteria da 18,8 kWh permette una autonomia solo elettrica di 71 km. La XC90 B6 AWD Mild Hybrid eroga 300 cv e chiude il gruppo la XC90 B5 AWD mild hybrid da 250 cv. Gli allestimenti sono Core, Plus e Ultra, con prezzi da 77.950 a 100.250 euro.

Francesco Forni