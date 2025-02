Ecco Elvia98. Il dispositivo ’Salva pedoni’

Pedoni, è strage sulle strade italiane. Nel 2024 ne sono stati investiti e uccisi 475, uno ogni 18 ore, il 7,9% in più rispetto all’anno precedente. L’Ufficio studi Asaps rileva che molti pedoni sono stati uccisi nel luogo più sicuro, le strisce pedonali dei centri urbani. I casi di pirateria stradale sono oltre 50, quasi il 10% di tutti gli investimenti mortali. Oltre che con l’educazione stradale, come si può intervenire?

Una risposta viene dall’imprenditore veronese Angiolino Marangoni (nella foto) che negli ultimi mesi ha perfezionato il brevetto europeo, noto col nome di ’Elvia98’. Si tratta di un dispositivo luminoso che di fatto rende ’veggenti’ i pedoni, che potranno capire se l’automobilista sta frenando o se è distratto.

"Molto si è fatto per la sicurezza stradale – spiega Marangoni– ma nessun dispositivo interviene in caso di distrazione, che capita sempre quando l’automobilista non frena, magari traendo in inganno il pedone convinto di esser stato visto".

Elvia98, adatto ad ogni veicolo, entra in azione appena il guidatore tocca il freno. In questo modo la persona che è in procinto di attraversare la strada, vedendo la scritta a led, capisce le intenzioni del guidatore e agisce di conseguenza.