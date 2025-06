Ecco Dolphin Surf. Un’elettrica per tutti con la firma di Byd

L’Europa accoglie BYD Dolphin Surfè una compatta elettrica, l’ottava proposta a batteria lanciata dal costruttore cinese in meno di tre anni. Con 3,99 metri di lunghezza, 1,72 di larghezza e 1,59 di altezza, si rivela agile per le vie cittadine e i parcheggi. Il suo design e la piattaforma elettrica dedicata garantiscono un’abitabilità interna sorprendente e una capacità di carico adeguata. L’abitacolo unisce funzionalità a una vivace modernità.

Il cruscotto integra uno schermo infotainment da 10,1 pollici con supporto Apple CarPlay e Android Auto. I sedili anteriori offrono comfort sia nella guida rilassata che dinamica. Lo spazio è assicurato per quattro occupanti. La versatilità è garantita da tre punti ISOFIX e un bagagliaio da 308 litri, espandibile a 1.037 litri. Venti vani portaoggetti aumentano la praticità quotidiana. Il comando vocale “Hi BYD” e l’accesso tramite NFC semplificano l’uso.

La Dolphin Surf adotta la e-Platform 3.0 di BYD con la Blade Battery. L’accumulatore LFP assicura sicurezza e durata superiori, senza cobalto. Due capacità: 30 kWh (Active) e 43,2 kWh (Boost, Comfort). L’autonomia WLTP combinata è di 322 km, estendibile a 507 km in ciclo urbano. Il motore anteriore offre potenze da 65 kW (Active/Boost) a 115 kW (Comfort), con la Comfort che accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi. La ricarica DC massima è di 65 kW (Active) o 85 kW (altre versioni), permettendo un 10-80% in circa 30 minuti. Tutte le versioni includono ricarica AC da 11 kW.

La sicurezza è centrale. La struttura impiega acciaio ad alta resistenza, e la Blade Battery ha superato test rigorosi. Il pacchetto ADAS include cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, mantenimento corsia e gestione abbaglianti su tutte le versioni. Il prezzo parte da 18.990 euro, riducibili a 16.660 euro con finanziamenti da 99 euro al mese. BYD offre una garanzia di 6 anni sul veicolo e 8 anni su batteria e motore elettrico.