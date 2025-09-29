E-bike come motorini. Scattano i controlli e le multe in tutta Italia

Sono e-bike solo all’apparenza quelle che ’sfrecciano’, è proprio il caso di dirlo, nei centri storici delle nostre città, spesso utilizzate dai rider che le hanno trasformate nel loro strumento di lavoro. Per il Codice della Stradale la pedalata dovrebbe essere ’assistita’ quindi con potenza massima del motore di 250 Watt e velocità non superiore a 25 km/h.

La parola chiave è proprio ’assistita’ perché il motore elettrico deve fornire un aiuto solo in funzione della pedalata, staccandosi quando si smette o si supera la soglia di velocità. Se la bici viaggia da sola è di fatto un ciclomotore e quindi deve essere dotata di targa, assicurazione e casco, figuriamoci se poi supera i limiti di velocità.

Le norme ci sono, ma farle rispettare è tutta un’altra storia, nonostante gli sforzi dei corpi di Polizia locale che nel corso degli ultimi mesi hanno dato una stretta a colpi di sanzioni. A Sassari gli agenti hanno sequestrato dieci velocipedi, dotati di motori posticci, in grado di viaggiare a più di 50 chilometri l’ora. I mezzi elaborati illegalmente, come prevede il Codice della Strada, sono stati sequestrati per essere poi sottoposti alla confisca e la definitiva rottamazione.

A Pescara durante una serie di controlli sono state accertate potenze e velocità superiori ai limiti previsti ed elevate contravvenzioni per oltre 30mila euro.

il record, dal punto vista delle sanzioni, spetta a Milano dove a luglio controlli congiunti dei carabinieri e della Polizia locale hanno portato al sequestro di 54 biciclette elettriche su 71 controllate con 226 contravvenzioni per 400mila euro di ammenda.

È bene ricordare che “modificare“ una e-bike può costare molto caro: oltre 4mila per le modifiche e oltre 3mila per quelle specificamente mirate ad aumentare la velocità. A queste vanno aggiunte le sanzioni per l’assenza di targa e di casco e per la mancata copertura assicurativa. Nelle situazioni più gravi si può arrivare a multe da 10mila euro.