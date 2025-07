Due terzi degli utenti sono uomini con meno di trentasei anni

L’utente tipico del car sharing è maschio (65%) e ha meno di 36 anni (68%). Si nota un aumento anche nella fascia più senior (over 55 ) a discapito delle fasce centrali a causa dell’allungamento delle

durate (pluri-giornalieri). Il pubblico più giovane

(18–35 anni) rimane in ogni caso la metà della platea complessiva di utilizzatori.

Guardando la distribuzione settimanale dei noleggi, tutti i giorni sono sostanzialmente equivalenti: nessun si allontana troppo dal 13–15% del totale dei noleggi.

Con riferimento invece alle fasce oraria chi fa ricorso al car sharing lo fa nelle ore

della mattina, subito dopo il picco di traffico privato della fascia 7:00–9:00. Questo perché il traffico e le code portano a un allungamento della durata dei noleggi e quindi del relativo

costo, disincentivando l’utilizzo dell’auto condivisa. Un altro momento privilegiato dello sharing è la fascia serale, in particolare dopo cena dalle 21:00 alle 24:00.

L’utilizzo è più comune tra le 16:00 e le 19:00 mentre tra le 7:00 e le 9:00 si registra il numero minore di noleggi a causa del picco di traffico.

Il profilo demografico e i modelli di utilizzo suggeriscono che il car sharing in Italia non è ancora entrato nelle abitudini dei pendolari, ma viene scelto da una nicchia di consumatori per spostarsi in momenti particolari della giornata.