Due serbatoi rinforzati. Sei chili per il ’pieno’

Di fatto la iX5 è un’auto elettrica che utilizza l’idrogeno come carburante. L’elemento chimico è contenuto in due serbatoi da 700 bar, realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio, capaci di ospitare 6 kg di idrogeno sufficienti per coprire un tragitto di 504 chilometri. L’elettricità è prodotta da una cella a combustibile alimentata dall’idrogeno. L’auto si comporta esattamente come una vettura elettrica: ripresa bruciante, rapide accelerazioni e silenzio totale nell’abitacolo.