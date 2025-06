Due secoli e non sentirli. La bici mezzo del futuro anche per la logistica

La bicicletta, come la conosciamo oggi, fu inventata nel 1817 dal barone tedesco Karl Drais, che creò la “Laufmaschine”, o “macchina da corsa”. Questo mezzo, chiamato anche “draisina”, era una macchina a due ruote in legno, spinta dall’utilizzatore con i piedi. Dopo oltre due secoli e molte rivoluzioni questo mezzo conferma la sua attualità e versatilità anche nel terzo millennio, confermando il suo ruolo centrale nella mobilità del futuro. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un vero e proprio stile di vita, in grado di migliorare la salute individuale e quella del pianeta.

Per celebrare questo legame, il 3 giugno si è festeggiata la Giornata Mondiale della Bicicletta, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone sui vantaggi di spostarsi pedalando, con sempre meno fatica se si utilizzano le ebike. Se n’è discusso nelle scorse settimane a Milano Quest’ultima rivoluzione ha rilanciato il ruolo delle biciclette anche nelle logistica, in particolare quella urbana, rendendo questo mezzo perfetto per la smart mobility.

Bosch eBike Systems insieme a TRT Trasporti e Territorio ed EIT Urban Mobility hanno discusso di ciclologistica nel corso della “Bike Academy” che si è tenuta nelle scorse settimane a Milano. Un confronto che ha coinvolto anche la pubblica amministrazione, chiamata a realizzare progetti reali e tangibili volti a implementare politiche di mobilità urbana e sostenibile. La ciclologistica è stata individuata come soluzione a molti problemi che affliggono le nostre città: congestione del traffico, mancanza di parcheggi e spazi carenti e inaccessibili. Bosch eBike Systems è partner di APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza per un servizio di eCargo Bike sharing come alternativa sostenibile ed efficiente ai furgoni tradizionali che ha preso il via da alcune settimane.