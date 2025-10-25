Sabato 25 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione RomaPiersanti Mattarella guantoCoppa del mondo di sciSinner ViennaBtp Valore
Acquista il giornale
QN MobilitàDue salotti e domotica. Hip 4 Family ridefinisce gli spazi dell’outdoor
25 ott 2025
SAVERIO MELEGARI
QN Mobilità
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. Due salotti e domotica. Hip 4 Family ridefinisce gli spazi dell’outdoor

Due salotti e domotica. Hip 4 Family ridefinisce gli spazi dell’outdoor

Da HIP Campers arriva una proposta formato famiglia, ’HIP 4Family’ che si contraddistingue per le sue dimesioni generose, adatta per...

Da HIP Campers arriva una proposta formato famiglia, ’HIP 4Family’ che si contraddistingue per le sue dimesioni generose, adatta per...

Da HIP Campers arriva una proposta formato famiglia, ’HIP 4Family’ che si contraddistingue per le sue dimesioni generose, adatta per...

Da HIP Campers arriva una proposta formato famiglia, ’HIP 4Family’ che si contraddistingue per le sue dimesioni generose, adatta per ospitare quattro o più persone. Presentato dalla start-up di Sofia al Caravan Salon 2025 di Düsseldorf, HIP 4Family è dotato di due salotti separati, uno per gli adulti e l’altro per i bambini, uno nella parte anteriore e l’altro in quella posteriore del camper che possono essere trasformati in letti matrimoniali.

Al centro è collocata un’ampia cucina con un piano di lavoro di 125 x 60 centimetri, un piano cottura a due fuochi e un frigorifero di 141 litri. Anche il bagno è di dimensioni più che generose, con un il lavabo a scomparsa e la doccia. Ampio spazio anche per l’attrezzatura che più essere alloggiata nel vano sotto il pavimento, alto 39 centimetri, per un totale di 2.780 litri.

Il camper è ricavato sul pianale del Mercedes Sprinter e può contare su una motorizzazione 415 CDI da 150 CV o 417 CDI da 170 CV. Con un telaio basso AL-KO e un peso totale di 4,2 t, è solidamente equipaggiato. La versione base è dotata di una batteria da 100 Ah, ma come optional si può scegliere la versione a a 600 Ah e 840 W di energia solare che garantisce un’ampia autosufficienza e consente di sostare anche lontano dalle aree attrezzate.

Il comfort outdoor è garantito da un serbatoio dell’acqua dolce da 150 litri (con opzione 200), una riserva di acqua di scarico (120 litri) e una di gas da 58 litri. Il riscaldatore Truma 6E, disponibile anche diesel, abbinato all’isolamento spesso 30 mm, la carrozzeria in vetroresina e il pavimento riscaldato garantisce l’utilizzo anche in inverno, mentre per l’estate c’è un impianto di climatizzazione a 12 V.

La domotica e i principali apparati si possono controllare attraverso un’app dedicata. HIP 4Family è in vendita a 149.999 euro nella versione base, il modello Maxi con una maggiore capacità della batteria ed, energia solare costa 159.999 euro,nella versione Supreme con cambio automatico, sedili in pelle e tecnologia di alto livellosi arriva a 200mila euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata