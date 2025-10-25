Due salotti e domotica. Hip 4 Family ridefinisce gli spazi dell’outdoor

Da HIP Campers arriva una proposta formato famiglia, ’HIP 4Family’ che si contraddistingue per le sue dimesioni generose, adatta per ospitare quattro o più persone. Presentato dalla start-up di Sofia al Caravan Salon 2025 di Düsseldorf, HIP 4Family è dotato di due salotti separati, uno per gli adulti e l’altro per i bambini, uno nella parte anteriore e l’altro in quella posteriore del camper che possono essere trasformati in letti matrimoniali.

Al centro è collocata un’ampia cucina con un piano di lavoro di 125 x 60 centimetri, un piano cottura a due fuochi e un frigorifero di 141 litri. Anche il bagno è di dimensioni più che generose, con un il lavabo a scomparsa e la doccia. Ampio spazio anche per l’attrezzatura che più essere alloggiata nel vano sotto il pavimento, alto 39 centimetri, per un totale di 2.780 litri.

Il camper è ricavato sul pianale del Mercedes Sprinter e può contare su una motorizzazione 415 CDI da 150 CV o 417 CDI da 170 CV. Con un telaio basso AL-KO e un peso totale di 4,2 t, è solidamente equipaggiato. La versione base è dotata di una batteria da 100 Ah, ma come optional si può scegliere la versione a a 600 Ah e 840 W di energia solare che garantisce un’ampia autosufficienza e consente di sostare anche lontano dalle aree attrezzate.

Il comfort outdoor è garantito da un serbatoio dell’acqua dolce da 150 litri (con opzione 200), una riserva di acqua di scarico (120 litri) e una di gas da 58 litri. Il riscaldatore Truma 6E, disponibile anche diesel, abbinato all’isolamento spesso 30 mm, la carrozzeria in vetroresina e il pavimento riscaldato garantisce l’utilizzo anche in inverno, mentre per l’estate c’è un impianto di climatizzazione a 12 V.

La domotica e i principali apparati si possono controllare attraverso un’app dedicata. HIP 4Family è in vendita a 149.999 euro nella versione base, il modello Maxi con una maggiore capacità della batteria ed, energia solare costa 159.999 euro,nella versione Supreme con cambio automatico, sedili in pelle e tecnologia di alto livellosi arriva a 200mila euro.