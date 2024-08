Ducati. Panigale V4. L’emozione della pista

Un gioiello. Potente, leggera, emozionante. E non poteva essere diversamente, vista la sua natura, ovvero la MotoGp Ducati. Già, perchè il Desmosedici stradale della nuova, nuovissima, Panigale V4, è strettamente derivato dalla Desmo che sogna e fa sognare in MotoGp. Così con la nuova Panigale V4, Ducati sposta ancora più avanti i limiti delle supersportive stradali. Nata evolvendo profondamente la moto che ha vinto per due anni consecutivi il Mondiale Superbike, la nuova Panigale V4 è stata completamente ripensata nel design, nella base tecnica e nell’ergonomia. Uno sviluppo che sfrutta appieno i benefici derivanti dall’evoluzione degli pneumatici, dell’aerodinamica e dell’elettronica, grazie anche all’esperienza di Ducati Corse.

La ricerca incessante delle prestazioni, tipica del mondo delle competizioni, ha influenzato profondamente anche l’evoluzione del design della moto. Sulla nuova Panigale V4, infatti, stile e tecnologia sono perfettamente fusi e volti all’obiettivo del miglioramento delle performance. Una moto che suscita meraviglia al primo sguardo, una sensazione magica e irrazionale che aumenta quando si sale in sella grazie alle scelte tecniche pensate dagli ingegneri Ducati.

Una vera e propria meraviglia ingegnerizzata. "La missione di Ducati è quella di arricchire la vita delle persone attraverso moto tecnologicamente sofisticate e caratterizzate da una bellezza sensuale – dichiara Claudio Domenicali, numero uno di Borgo Panigale –. Poche moto come la nuova Panigale V4, la settima generazione delle Ducati Superbike, realizzano questa missione. Una moto che continua una storia fatta di successi e di modelli indimenticabili, e che rappresenta la massima espressione dei nostri valori di Style, Sophistication e Performance".

La nuova Panigale V4 è una moto che permette a chi la guida di provare le sensazioni di un pilota professionista grazie a inedite soluzioni elettroniche e tecnologie, in gran parte derivate dalla MotoGP. Soluzioni come il suo motore V4 con distribuzione desmodromica e albero controrotante, o una ciclistica e un’elettronica ancora più vicine a quella delle Desmosedici GP ufficiali. Una moto capace di amplificare le doti di guida del suo pilota, professionista o amatore che sia.

Una Panigale V4 che segue il percorso evolutivo tracciato da Ducati nelle competizioni MotoGP, dove la Desmosedici è diventata la moto più desiderata della categoria, con cui, nel 2023, sette piloti su otto sono stati capaci di vincere almeno una gara. La nuova Panigale V4 S pesa solo 187 Kg, due in meno rispetto al modello precedente, e guadagna 0,5 CV a dispetto della più restrittiva omologazione euro5+. Le innovazioni tecnologiche di cui è dotata, unite a questi miglioramenti, hanno consentito a un panel di piloti di diverse abilità – dall’amatore veloce al pilota professionista – di abbassare il proprio miglior tempo di un secondo netto durante un test comparativo svolto sul circuito di Cremona.

Per quanto concerne il desigin la nuova carenatura riduce del 4% la resistenza aerodinamica e protegge più efficacemente il pilota in rettilineo, mantenendolo in una sorta di ’bolla’ di aria calma. Le ali a doppio profilo ad elevata efficienza sono perfettamente integrate alle forme del frontale, mantenendo invariato il contributo in termini di deportanza rispetto al modello precedente.