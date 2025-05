Ducati Genuine Oil. Il lubrificante corre nel futuro

Da sempre impegnata nell’offrire agli appassionati le tecnologie sviluppate assieme ai propri partner ai massimi livelli delle competizioni, Ducati presenta il nuovo Ducati Genuine Oil Powered by Shell Advance. Questo lubrificante, sviluppato in collaborazione con Shell, è il primo della storia caratterizzato da una formulazione specifica per i motori Ducati, sui quali ha dimostrato, attraverso test probanti e rigorosi, di poter ridurre l’usura e saper mantenere prestazioni più costanti nel tempo.

Il lubrificante Ducati Genuine Oil Powered by Shell Advance sfrutta l’esperienza maturata in 25 anni di collaborazione fra Ducati Corse e Shell in MotoGP e nel Mondiale Superbike, recentemente rinnovata fino al 2027, che ha portato alla vittoria di ben 13 titoli Piloti e 19 titoli Costruttori nei due campionati.

Per la prima volta, gli appassionati che desiderano prendersi cura del proprio motore al meglio possono rivolgersi alla rete di assistenza ufficiale e utilizzare un lubrificante pensato specificamente per le esigenze dei motori Ducati di nuova generazione. Il Ducati Genuine Oil Powered by Shell Advance è infatti in grado di offrire una maggior protezione rispetto alle formulazioni precedenti contro usura, ossidazione e depositi carboniosi grazie alla tecnologia Shell PurePlus, derivata dall’olio impiegato in MotoGP.

Grazie anche a quest’ultima, il Ducati Genuine Oil Powered by Shell Advance risponde alle più recenti specifiche degli standard API SP e JASO MA2.

Ri.Ga.