Ducati e Dsquared2: nel nome di XDiavel V4. Ecco la ’capsule’ che unisce potenza e moda

Moda e motori. Motori e moda. No, non esiste un’angolazione unica e definitiva quando a incrociarsi sono i brand del meglio che vanno a sommare la passione per il motociclismo e un look da numeri uno. Ducati e Dsquared2, due brand che fanno del design un elemento distintivo, collaborano per la prima volta nella realizzazione di una capsule collection in edizione limitata ispirata alla nuova XDiavel V4: la sport cruiser secondo Ducati. La collezione Dsquared2 & Ducati è stata presentata al pubblico nel corso della Milano Fashion Week in uno show speciale che ha celebrato i trent’anni del brand dei gemelli Dean e Dan Caten, ed è composta da capi di abbigliamento e accessori di grande carattere, proprio come la nuova XDiavel V4.

Claudio Domenicali, ad di Ducati: "La nuova XDiavel V4 è in assoluto il modello più audace di tutta la gamma Ducati. Una moto dotata di una straordinaria personalità, l’ideale per chi ama distinguersi". "La capsule collection – continua Domenicali – realizzata in partnership con Dsquared2 è perfettamente in linea con il carattere di questa moto e riesce a trasmettere fin dal primo sguardo i valori comuni alle due Aziende: stile, spinta per l’innovazione e ricerca continua dell’eccellenza. Sono sicuro che tutte le persone che apprezzeranno l’XDiavel V4 saranno colpite anche da questa collezione in edizione limitata".

Dean e Dan Caten, fondatori Dsquared2 hanno presentato cosìl’iniziativa: "La nostra collaborazione con Ducati per il lancio della nuovaXDiavel V4 è incentrata sul far rivivere la potente energia e l’espressioneaudace del mondo motociclistico. Abbiamo voluto accostare velocità ad un designeccezionale per creare uno stile dinamico e raffinato, dove estetica eprestazioni si fondono in ogni dettaglio".

La partnership tra Dsquared2 eDucati racconta una storia unica all’interno della collezione autunno/inverno2025, traendo ispirazione dagli elementi iconici del motociclismo e dalle lineemuscolose e slanciate di XDiavel V4. Il risultato finale è un total look che riesce contemporaneamente ad omaggiare l’abbigliamento tipico delle motocruiser, la narrativa on the road e gli elementi visivi distintivi della moto. La capsule sarà disponibile a partire dall’autunno 2025 in tutti i negoziDsquared2, nei department stores e nei rivenditori specializzati di tutto il mondo.