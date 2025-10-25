DS N°4, lusso francese disegnato su misura

di Giuseppe Tassi

Il lusso alla francese non rinuncia al ruolo di concorrente dei brand tedeschi.E così DS rilancia la sua berlina premium di segmento C, ribattezzata , secondo la nuova nomenclatura, DS N°4. Dovrà vedersela con Audi A3, Bmw Serie 1 e Mercedes Classe A: un campo di competitor davvero agguerrito. Il restyling di DS N°4 propone un design sofisticato, che combina elementi di una berlina compatta con linea da coupé e proporzioni da crossover. Rispetto alla prima edizione, lanciata quattro anni fa, cambia soprattutto il frontale con nuove luci diurne che ricordano il simbolo della radice quadrata collegate fra loro da piccoli led orizzontali. Anche il logo DS è illuminato e campeggia al centro della calandra.

La sagoma è insieme elegante e muscolosa con ruote da 19 pollici e l’eleganza si coglie anche in piccoli dettagli come le maniglie delle porte cromate a scomparsa. All’interno la plancia è rivestita da plastiche morbide e al centro spicca il nuovo cruscotto digitale da 10,3 pollici, arricchito da un ampio head-up display che aiuta molto in fase di navigazione. Il touch centrale, da 10 pollici integra ChatGPT e connettività wireless. Lunga 4,40 metri, la DS N°4 garantisce ampi spazi per quattro persone perché il posto centrale posteriore è rigido e rialzato. Il bagagliaio offre una capacità di 430 litri che diventano 1.240 a sedili abbassati.

Il restyling porta con sè anche il debutto della versione elettrica ETense (che parte da 43.550 euro, ha 215 CV e autonomia di 450 km) mentre vengono eliminate le versioni a benzina e Diesel. Restano così le ibride turbo a benzina, cioè la mild-hybrid da 145 CV con l’1.2 a tre cilindri ( prezzo a partire da 38.500 euro) e la plug-in 1.6 da 224 CV ( da 47.050 euro).

Sulle strade che dal centro di Porto si inerpicano verso la collina DS N°4 1.2 Hybrid mostra tutte le sue qualità di berlina comoda, morbida e maneggevole.

DS N°4 si distingue per il comfort di marcia, la silenziosità e un assetto che combina morbidezza e precisione, grazie anche a sospensioni attive che filtrano bene le asperità. Il benzina 1.2 turbo, abbinato a un cambio automatico a sei marce, non risulta particolarmente frizzante, anche se il dato di accelerazione (0-100 in 9,4 secondi) resta buono. In compenso sono decisamente parchi i consumi con un dato (reale) di 19,2 km con un litro. Lo sterzo è sempre molto preciso, i freni potenti e reattivi.

Ne deriva una guida fluida e rilassante, specialmente in città grazie alla morbidezza dello sterzo e al cambio automatico. In autostrada si apprezza la qualità assicurata dai sedili Advanced Comfort dotati anche di massaggio, il ritmo è rotondo e regolare ma i consumi potrebbero essere più contenuti.

Le versioni ibride plug-in offrono buone prestazioni e un’autonomia elettrica reale che si avvicina a quella dichiarata, mentre in caso di batteria scarica funzionano da ibride tradizionali recuperando energia. La plug-in hybrid ha un’autonomia in solo elettrico di 80 km grazie alla batteria da 14,6 kWh. Con alta qualità e ampia gamma di motorizzazioni (nel 2026 potrebbe tornare anche il Diesel) DS N° 4 può lanciare la sua sfida certa di avere buone armi.