Droni in azione per rafforzare l’efficienza nelle aree portuali. Al via la partnership Italia-Olanda

STRADAai, start-up innovativa specializzata nella gestione dinamica dei voli dei droni attraverso applicazioni digitali avanzate, ha siglato una partnership strategica con DronePort Rotterdam (DPR), hub europeo per l’adozione e l’applicazione reale di Sistemi Autonomi e Senza Equipaggio (UAS, Unmanned Aerial System) nei contesti portuali, urbani, logistici e industriali. STRADAai è stata selezionata come partner per l’Italia, con la missione di implementare nei porti italiani le soluzioni UAS validate a Rotterdam. Tali soluzioni guideranno la trasformazione digitale e operativa, rafforzeranno la resilienza delle infrastrutture e abiliteranno operazioni autonome sicure in ambienti marittimi complessi.

DronePort Rotterdam è focalizzato sull’innovazione applicata in ambienti operativi, dove sistemi autonomi aerei, terrestri e marittimi vengono testati, validati e scalati per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la protezione delle infrastrutture critiche; l’azienda ha costruito un ecosistema internazionale di innovazione applicata, riunendo partner locali e globali per progettare infrastrutture avanzate per il porto e la città di Rotterdam e per altri attori chiave europei. Elemento chiave di questa trasformazione è l’U-space, l’infrastruttura digitale definita dall’Ue per la gestione sicura ed efficiente dello spazio aereo a bassa quota, permettendo l’integrazione dei droni in contesti operativi complessi. In questo senso i porti sono hub infrastrutturali critici dove l’U-space è essenziale.

L’elevata densità operativa, l’attività continua e la vicinanza a zone sensibili per la sicurezza rendono l’U-space la spina dorsale per operazioni portuali sicure e resilienti. In questo scenario, STRADAai si posiziona come partnerstrategico in qualità di U-space Service Provider (USSP) attualmente in fase di certificazione con Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), facendo leva sulla propria competenza tecnica e normativa.

Il know-how di STRADAai negli aspetti normativi, operativi e tecnologici dell’U-space consentirà operazioni autonome sicure, conformi e interoperabili nei porti italiani. Con l’ingresso di STRADAai, anche l’Italia entra a far parte di questa rete strategica, rafforzando la propria posizione nella corsa all’innovazione nel settore portuale.

Egidio Scala