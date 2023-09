Drivalia mobility partner del Giubileo del 2025

Drivalia è stata scelta per supportare il Dicastero per l’Evangelizzazione come ’Mobility Supporter per il Giubileo 2025’. Il Dicastero per l’Evangelizzazione, cui il Santo Padre ha affidato di realizzare il Giubileo Ordinario 2025, ha selezionato la società di mobilità e noleggio del gruppo CA Auto Bank come partner a supporto delle previste in occasione dell’Anno Santo. Il Giubileo, il secondo con Papa Francesco, è atteso dai fedeli di tutto il mondo: si stima che l’evento aprirà le porte di Roma a oltre 32 milioni di pellegrini. Drivalia si impegnerà fornendo veicoli anche full electric e attraverso soluzioni di mobilità green. Grande soddisfazione da parte di Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto

del Dicastero per l’Evangelizzazione, Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia e Paolo Manfreddi, CEO di Drivalia.