Dragster 700. E lo scooter è una moto. Festa Italjet

Moto o scooter? No, nessun dubbio: stiamo parlando del primo scooter (al mondo) che può mettersi a confronto, senza concedere assolutamente niente, con una moto. Bella, bellissima, la novità 2025 di Italjet, ovvero il Dragster 700 Twin. Il suo cuore pulsante è un motore bicilindrico raffreddato a liquido da 692cc, capace di erogare una potenza massima di 68 cavalli, per prestazioni che consentono di raggiungere una velocità massima di 190 km/h. Il cambio è manuale a 6 rapporti con frizione a bagno d’olio e trasmissione a catena. Il veicolo sarà disponibile anche in versione da 35kW, omologata per la guida con patente A2.

Dragster 700 Twin è molto più di uno scooter: unisce il brivido della guida racing alla versatilità di un mezzo per gli spostamenti di ogni giorno, definendo una nuova categoria nella sportività su due ruote. Dopo il sold out in tempi record della Limited Edition, autentico oggetto da collezione numerato, il Dragster 700 Twin sarà commercializzato nella versione Premium Edition. La presentazione mondiale all’autodromo di Imola è stata resa ancora più speciale dalla presenza del Team Italjet Gresini Moto2, con i piloti Albert Arenas e Darryn Binder protagonisti di coinvolgenti giri dimostrativi che hanno celebrato il profondo legame tra Italjet e il mondo delle corse. Un sodalizio vincente che verrà rinnovato anche per il 2026, confermando Italjet nel ruolo di Title Sponsor del Team Gresini Moto2.

"È stato un vero onore avere la stampa italiana e internazionale riunita all’iconico autodromo di Imola per il lancio del Dragster 700 Twin, dopo lo straordinario riscontro ottenuto dalla Limited Edition, andata esaurita in sole due settimane, a testimonianza dell’entusiasmo che il nostro marchio suscita tra gli appassionati", ha dichiarato Massimo Tartarini, Presidente e Ceo di Italjet. "Il Dragster 700 Twin – ha aggiunto – si distingue per la sua personalità unica: anima racing, design fuori dagli schemi e tecnologia all’avanguardia, per un’esperienza di guida coinvolgente e divertente, che incarna perfettamente la filosofia Italjet".

Il telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza con cannotto in alluminio avvitato permette di contenere il peso complessivo del veicolo a soli 190 kg. L’impianto frenante di derivazione racing prevede pinze radiali Brembo a quattro pistoncini per due dischi freno flottanti sull’anteriore da 270mm e un disco freno da 260mm sul posteriore, con sistema ABS per la massima sicurezza. Le sospensioni Marzocchi a steli rovesciati (USD) all’anteriore e il monoammortizzatore con precarico regolabile completano un setup tecnico da competizione.

La sospensione posteriore utilizza un sistema brevettato che permette di variarne il comportamento; a differenza dei sistemi di regolazione che si limitano ad agire sul precarico della molla dell’ammortizzatore detto sistema permette invece di intervenire proprio sulla rigidezza della sospensione stessa. Il Dragster 700 Twin Premium Edition sarà proposto in due esclusive livree che ne esaltano il carattere sportivo: la raffinata combinazione Nero e Giallo e l’aggressiva colorazione Rosso/Bianco/Antracite, entrambe studiate per catturare l’attenzione e sottolineare la personalità racing del veicolo.